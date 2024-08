Filha de Silvio Santos revela cuidado dele com a primeira esposa: ‘De verdade’

Filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel comove ao relembrar o carinho do pai no final da vida de sua mãe, que foi a primeira esposa dele

A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, participou do documentário sobre o pai, chamado Silvio Santos - Vale Mais Do Que Dinheiro, do SBT, e relembrou o carinho do apresentador com sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira, a Cidinha. Ela contou que o pai deu todo o apoio para sua mãe quando ela ficou doente.

Silvio mandou Cidinha para fazer tratamento nos Estados Unidos. "Ela foi para Nova York e ficou seis meses lá, inicialmente sozinha, para o processo de terapias. Depois, ele trouxe minha mãe de volta para casa, no Brasil. Respeito muito meu pai por ter feito isso. Agradeço muito a ele pelo final de vida que ele deu a minha mãe. Lembro dele carregando ela no colo para sentar na mesa para comer. Ele cuidou da minha mãe de verdade", afirmou ela.

Então, ela lembrou da emoção na morte da mãe. "No dia em que ela morreu, meu pai estava acabado. Sentei no braço da cadeira dele e dei a mão para ela. Ela morreu. Ela me esperou chegar", afirmou ela. Além disso, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, amigo de Silvio Santos, contou sobre o choro do amigo após perder a primeira esposa. "Só vi o Silvio chorar duas vezes e essa foi uma delas", afirmou.

Cintia Abravanel fez homenagem para o pai

No domingo, 18, após o enterro de Silvio Santos, Cintia Abravanel publicou uma mensagem comovente em suas redes sociais para se despedir do pai. Ela compartilhou uma foto antiga ao lado do pai, tirada na sua infância. Na legenda, ela expressou sua saudade e destacou que, apesar da perda, sempre será guiada pelo amor e pelo legado que ele deixou.

“Pai, meu amor, já estou com saudade, e o Brasil também .Obrigada por tudo. Por cada conversa, lição de vida, carinho e principalmente seu amor. Você sempre brilhará para mim, pai. Sentirei sua presença em cada passo que der, guiada pelo amor que deixou. Eu te amo infinitamente”, Cintia se despediu do pai em suas redes sociais.