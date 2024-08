Cintia Abravanel compartilha última mensagem para Silvio Santos: “Estou com saudade”

Uma das seis herdeiras de Silvio Santos, Cintia Abravanel abre o coração e compartilha uma mensagem emocionante para se despedir do pai; confira

Neste domingo, 18, Cintia Abravanel publicou uma mensagem comovente em suas redes sociais para se despedir do pai, Silvio Santos. Uma das seis herdeiras do apresentador, a artista plástica deixou um último adeus repleto de saudade e emocionou os seguidores ao prometer honrar o legado deixado pelo pai após a cerimônia judaica intimista e seu enterro.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Cintia Abravanel, a primeira herdeira do ícone da televisão brasileira a se manifestar nas redes sociais, compartilhou uma foto antiga ao lado do pai, tirada na sua infância. Na legenda, ela expressou sua saudade e destacou que, apesar da perda, sempre será guiada pelo amor e pelo legado que ele deixou.

“Pai, meu amor, já estou com saudade, e o Brasil também .Obrigada por tudo. Por cada conversa, lição de vida, carinho e principalmente seu amor. Você sempre brilhará para mim, pai. Sentirei sua presença em cada passo que der, guiada pelo amor que deixou. Eu te amo infinitamente”, Cintia se despediu do pai em suas redes sociais.

Cintia Abravanel se despede de Silvio Santos - Reprodução/Instagram

Apesar de ser uma das filhas mais discretas do apresentador, Cintia Abravanel frequentemente expressava seu carinho pelo ícone da televisão nas redes sociais. Vale destacar ainda que há poucos dias, a artista plástica também usou seu perfil para prestar uma homenagem especial ao eterno dono do baú no Dia dos Pais.

“Feliz Dia dos Pais para o homem que é uma fonte de inspiração, um exemplo de bondade, sabedoria e sucesso! Obrigada por tudo que você representa, tanto para mim, para as minhas irmãs, quanto para o povo brasileiro. Te amo, pai”, Cintia compartilhou uma homenagem e publicou uma foto antiga enquanto ele estava internado.

Silvio Santos faleceu aos 93 anos neste sábado, 17, devido a broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1. Ele estava internado no hospital há 17 dias. Segundo a família, o apresentador escolheu ser internado, e apenas um número restrito de pessoas foi visitá-lo. Ele já foi enterrado e decidiu não ter um velório.

Filhas de Silvio Santos deixam cemitério após enterro:

As filhas de Silvio Santos, Daniela Beyruti e Rebeca Abravanel, foram fotografadas deixando o cemitério Israelita do Butantã em São Paulo neste domingo, 18. Após acontecer o enterro do pai, elas deixaram o local em seus carros. Apesar do momento difícil, as duas herdeiras do dono do baú deram um show de simpatia ao cumprimentarem os fãs.