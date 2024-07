Filha de Renato Aragão coloca ponto final em mito sobre o pai: ‘Não faz sentido’

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão respondeu pergunta de fã sobre a vida pessoal do seu pai: ‘Por que ele não gostaria de ser chamado de Didi?'

Filha de Renato Aragão, a atriz Lívian Aragão saiu em defesa do seu pai ao receber a pergunta de um fã nas redes sociais. Um internauta resgatou um mito sobre a vida pessoal do humorista e a herdeira dele fez questão de desmentir publicamente.

Um internauta perguntou: “O que você acha do seu pai não gostar de ser chamado de Didi?”. Ao ler isso, Lívian respondeu com sinceridade: “Essa foi uma das maiores mentiras já inventadas”.

Logo depois, ela completou o seu pensamento sobre o assunto. “Não faz nem sentido. Por que ele não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que ele criou e representa por mais de 50 anos com tanto orgulho? Ele ama o Didi. Às vezes, as pessoas confundem as personalidades, já que Didi é um personagem e Renato é quem ele é. Às vezes, até ele confunde [risos] Vira e mexe faz umas palhaçadas como o Didi. Mas essa história dele não gostar que chamem ele de Didi é mentira e puro efeito manada. Então, próxima vez que ouvirem alguém repetir essa mentira, por favor, desminta. Didi faz parte do Renato e o Renato faz parte do Didi”, afirmou.

Foto de Renato Aragão com os cinco filhos

O humorista Renato Aragão foi o homenageado no quadro Linha do Tempo, do Domingão com Huck, na Globo, e viveu momentos emocionantes no palco. Porém, um detalhe chamou a atenção: a foto dele com os cinco filhos.

Discreto com sua vida pessoal, Aragão teve apenas uma filha que se tornou artista, que é a caçula, Livian Aragão. Os outros quatro filhos dele - Paulo, Ricardo, Renato Júnior e Juliana - são discretos e não aparecem na TV.

No entanto, uma foto dele com os cinco herdeiros foi exibida no telão no final da homenagem. Na imagem, ele apareceu sorridente ao lado dos filhos durante um encontro familiar.

