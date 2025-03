Victor Sampaio ganha homenagem especial da ex, Fernanda Paes Leme: 'Sempre aqui'

A atriz Fernanda Paes Leme usou as redes sociais neste domingo, 23, para homenagear o ex, o empresário Victor Sampaio, em seu aniversário

A atriz Fernanda Paes Leme usou as redes sociais neste domingo, 23, para compartilhar uma homenagem no aniversário do ex, o empresário Victor Sampaio. Na publicação nos stories do seu perfil, os dois surgiram celebrando a data especial ao lado da filha, Pilar, de 11 meses.

"Viva o papai! Amamos você! E obrigada por ser meu parceiro no maior projeto de nossas vidas! Que você seja muito, muito, muito feliz e realize seus sonhos! Estarei sempre aqui", escreveu a atriz ao compartilhar o vídeo ao lado de Victor e da filha.

Storie de Fernanda Paes Leme no Instagram

Como o casal anunciou a separação?

Em janeiro, a atriz Fernanda Paes Leme anunciou o fim de seu relacionamento com Victor Sampaio por meio de uma publicação em sua rede social. "Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva.Tá tudo bem. Fica a tristeza por algo que se rompeu. Mas não existiu revolta, brigas, nada disso", iniciou ela.

Ainda durante o desabafo, esclareceu que a decisão não foi tomada no calor do momento. "Foi algo pelo qual lutamos contra por um tempo, mas decidimos ser fiéis ao que estávamos sentindo de verdade e amadurecemos até chegar aqui. E Pipa tem uma mãe e um pai que a amam incondicionalmente, que fazem tudo por ela e estão prontos para transformar dois lares em novos lugares cheios de felicidade e presença". Leia o texto completo!

