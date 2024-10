Após fazer parte do 'Na Cama com Pitanda' e 'De Lado com a Loba', Fernanda Bande será jurada de reality culinário; saiba mais

Mais um projeto! Após ganhar o carinho do público com sua trajetória no BBB, Fernanda Bande foi escalada para seu terceiro programa da Globo. A confeiteira já comandou o Na Cama com Pitanda, ao lado de Giovanna Pitel, e apresentou o De Lado com a Loba nos bastidores do Rock in Rio, agora, a ex-BBB será jurada do reality culinário Que Seja Doce, exibido no GNT.

"É uma honra, um privilégio, um sonho realizado, estou muito feliz. Acredito que será uma temporada incrível", declarou Fernanda Bande ao Gshow.

"Isso me traz muitas lembranças. Quando escolhi a confeitaria como profissão, carreira e estilo de vida já assistia ao programa e me inspirava muito", relembrou a modelo, que há anos se dedicou à confeitaria, chegando, até mesmo, a ministrar cursos.

"Podem esperar de mim muitas verdades, uivos, empatia e amor pela profissão. Receber homens e mulheres incríveis que fizeram o mesmo que eu, erraram tanto quanto eu e estão aqui nesse mesmo espaço é lindo. Fiquem de olho para não perder nada", garantiu a influenciadora, animada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Fernanda se emociona ao revelar nova conquista

Ex-participante do BBB 24, Fernanda Bande usou as redes sociais para revelar sua nova conquista ao seguidores. Em seus stories no Instagram, a influenciadora digital contou que finalmente conseguiu seu próprio apartamento.

Durante uma conversa sincera com os fãs, Fernanda explicou que estava um pouco ausente devido a correria de sua agenda de compromissos. Além disso, a ex-sister ressaltou que em meio aos trabalhos, ainda tem os cuidados e responsabilidade com os filhos, Marcelo e Laura.

"Todos nós temos os nossos tapetes, isso é inevitável, ninguém dá conta de tudo. Internet às vezes pode parecer que dá, mas é só como está sendo vendido. Todos temos um pouco de personagens, precisamos deles para nos sustentar", iniciou ela.

"Esse novo estilo de vida existe um contato maior com vocês, de querer ver o que estou fazendo. Mas, assim, eu estou resolvendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Agora, enquanto falo com vocês, estou recebendo notificação de que tenho uma reunião com a minha equipe", continuou Fernanda Bande.

Em seguida, a ex-BBB contou que gostaria muito de poder dividir um pouco mais seu dia a dia com os seguidores, mas que a correria acaba a impedindo. "Coisas lindas estão acontecendo, coisas maravilhosas e grandiosas, mas que demandam muito trabalho e eu estou colocando para baixo do tapete. Eu amo o carinho que recebo de todos vocês, eu sei a necessidade dos fãs, da mídia e da internet. Mas isso ainda não está enraizado", esclareceu ela.

Fernanda Bande, então, revelou que, em breve, estará em seu novo cantinho com a família. "Vou deixar aqui um spoiler para vocês. Eu estou indo embora, eu consegui meu apartamento. Então, em paralelo a tudo que está acontecendo, estou resolvendo um monte de coisa na casa nova. Está acontecendo. Obrigada, só tenham mais paciência", finalizou a influenciadora. Veja na íntegra!