A Fazenda 16: Fernanda afirma que foi trancada na despensa do reality após descumprir regra

Após quebrar regra do programa, a ex-affair de Neymar, Fernanda Campos, alegou que foi trancada na despensa de 'A Fazenda 16': "Proibido"

Na tarde desta quinta-feira, 26, Fernanda Campos contou aos colegas de confinamento que foi trancada na despensa de A Fazenda 16 após descumprir uma regra do programa. Segundo a peoa, ela foi advertida por interagir com as câmeras para pedir votos para Zé Love, que disputa a primeira roça contra Sacha Bali e Vivi Fernandez.

"Proibido", alegou MC Zaac. Ainda no bate-papo, a ex-affair de Neymar contou que estava junto com Babi Rossi quando foi advertida pela direção. "Falei para ela entrar lá na despensa e falar: 'ô, ADM [referência para os administradores dos perfis dos participantes nas redes sociais], mutirão Fica Zé", iniciou Fernanda.

"As meninas estavam fazendo isso [para pedir votos] para o Sacha. A gente entrou lá, e a Babi: 'isso aí, não sei o quê'. Quando vi, estávamos trancadas lá dentro. Falaram que é proibido interagir com a câmera", prosseguiu.

A morena ainda contou que Babi se escondeu e reclamou que outros participantes haviam interagido com as câmeras anteriormente. "Enquanto isso, a gente lá trancada", completou.

Na sequência, MC Zaac relembrou a dupla de que elas poderiar levar mais uma punição. "Aí vem: proibido falar da produção'", ressaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Campos (@feercamppos)

Fernanda Campos revela detalhes de envolvimento com Neymar

Ex-affair de Neymar e participante de A Fazenda 16, Fernanda Campos compartilhou detalhes de envolvimento com o atleta em conversa com Vivi Fernandez na última segunda-feira, 23. A relação ocorreu às vésperas do Dia dos Namorados em 2023, enquanto Neymar ainda namorava Bruna Biancardi, que estava grávida da primeira filha do casal, Mavie.

"Quando eu trocava mensagem com Neymar no começo, ele até zoou nos stories. Pessoal achando que eu to achando ruim, mas f***-se. A gente tinha terminado. Eu tava em São Paulo e ele me mandou mensagem, 'Vem aqui'. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita 'coincidência'", revelou a influenciadora.

Na sequência, Vivi questionou em quais bairros os dois estavam. "Vila Mariana e eu morava no Campo Belo, perto. O que as pessoas falam que é coincidência é colheita na verdade", respondeu Fernanda.