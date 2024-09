A Fazenda 16: Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos revela detalhes de envolvimento com jogador

Em conversa com Vivi Fernandez, Fernanda Campos detalhou envolvimento com Neymar em 2023; jogador namorava Bruna Biancardi na época do ocorrido

Ex-affair de Neymar e participante de A Fazenda 16, Fernanda Campos compartilhou detalhes de envolvimento com o atleta em conversa com Vivi Fernandez nesta segunda-feira, 23. A relação ocorreu às vésperas do Dia dos Namorados em 2023, enquanto Neymar ainda namorava Bruna Biancardi, que estava grávida da primeira filha do casal, Mavie.

"Quando eu trocava mensagem com Neymar no começo, ele até zoou nos stories. Pessoal achando que eu to achando ruim, mas f***-se. A gente tinha terminado. Eu tava em São Paulo e ele me mandou mensagem, 'Vem aqui'. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita 'coincidência'", revelou a influenciadora.

Na sequência, Vivi questionou em quais bairros os dois estavam. "Vila Mariana e eu morava no Campo Belo, perto. O que as pessoas falam que é coincidência é colheita na verdade", respondeu Fernanda.

Relembre o ocorrido

Fernanda Campos revelou como aconteceu a traição com o Neymar Jr. Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, ela declarou que em nenhum momento o craque contou que estava em um relacionamento com Bruna Biancardi. Além disso, no apartamento onde se encontraram tinham parentes dele que também não comentaram nada sobre o assunto. "Não citou relacionamento", disparou ela.

"Foi como se eu fosse uma pessoa normal, nada tivesse acontecendo e não tinha um relacionamento, aparentemente. Foi só um encontro normal", afirmou Fernanda, que já conversava com Neymar desde a Copa do Mundo, quando eles trocavam mensagens pelo direct do Instagram e ele disse que mandaria uma camisa da seleção brasileira para ela.

A ruiva ainda revelou suas motivações para expor suas conversas com o atleta. "Teve outras pessoas que eu fiquei sabendo que tiveram caso com ele [Neymar], pouco tempo antes de mim, e ficaram bem chateadas. Elas tentaram expor ele e não conseguiram, então decidi dar voz para nós", completou a influenciadora.

A influenciadora teve sua página do Instagram suspensa por alguns dias, e declarou que, antes de ter o perfil bloqueado, havia recebido até comentários em suas publicações de outras mulheres que passaram pela mesma situação. "Eu não sou a única, todo mundo sabe. Eu queria que os comentários estivessem ativos, porque tem uma modelo verificada que não é brasileira que comentou que três semanas atrás ela tinha saído com o Neymar em Paris".