Faustão afirma: ‘O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos’

Faustão prestou uma homenagem para o apresentador Silvio Santos em entrevista no Fantástico, da Globo

Na noite deste domingo, 18, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, reapareceu na telinha da Globo para fazer uma homenagem para Silvio Santos (1930-2024). Em entrevista no Fantástico, ele relembrou a trajetória do colega de profissão.

"É claro que todo mundo está consternado. Por mais que ele tivesse ido com 93, ele estava na energia e vitalidade. No meu caso, ele foi o primeiro cara que tentou me contratar, eu estava começando. Ele tentou que eu fosse trabalhar no SBT de segunda a sexta, e não deu certo. Em 1986, ele tentou me contratar para ser narrador da Copa do Mundo. Ele deixou uma marca que é eterna, assim como Pelé, Roberto Carlos. O único e verdadeiro rei da tv chama-se Silvio Santos”, disse ele.

Então, ele foi questionado sobre o que existia de parecido entre ele e o colega. “Acho que o ponto em comum é que os dois vieram do rádio. A flexibilidade, o jogo de cintura, o improviso, assim como o Chacrinha, que veio do rádio”, afirmou, e completou: "Ele deixa uma marca e também um ensinamento, um legado, pela vida que ele teve, as dificuldades que ele teve. Eu não tive esses problemas, eu estudei em bons colégios, fiz faculdade. Ele não, com 14 anos vendia caneta”.

Logo depois, Faustão comentou sobre o sucesso que ele e Silvio Santos fizeram no domingo da TV brasileira. "Foi um dia muito valorizado na televisão. E hoje tem muita gente nova e com competência, o Luciano Chuck, Marcos Mion, Rodrigo Faro. O Silvio veio com a missão de trazer alegria e empreendedorismo, quantos empregos ele já não deu? Estamos perdendo artistas extraordinários. É importante que as novas gerações conheçam um pouco do passado”, declarou.

Por fim, o apresentador definiu: "Ele entrou em campo no jogo da vida, ganhou, perdeu, empatou, mas ele foi ativo o tempo todo. Sua vida é eterna na cabeça e na memória de todo mundo”.