Fátima Bernardes chega aos 62 anos em busca de liberdade: 'Tempo para mim'

Nesta terça-feira,17, Fátima Bernardes está completando 62 anos. A jornalista que marcou era na TV Globo, acumula 13 milhões de seguidores no Instagram e compartilha momentos da vida pessoal e trabalhos em suas redes sociais e canal do Youtube.

Em entrevista à CARAS Brasil, em 2023, Fátima falou sobre como lida com a exposição online: “Sem querer ser prepotente, ter nas redes 13 milhões de pessoas é algo que me impacta. Fico muito impressionada, agradecida, feliz. Tento também fazer uma troca sincera ali com esse público, mas, na verdade, quem trabalha na TV Globo, quem já fez Jornal Nacional, Fantástico, Encontro, entre tantos outros programas, está acostumado de alguma forma a essa exposição. A ser visto por muita gente, em todos os lugares do país.” refletiu.

Sobre as diferenças entre a televisão e as redes sociais, a apresentadora destacou o contato mais direto que a web proporciona: “As pessoas podem criar uma conexão mais direta. Mas tudo foi construído lentamente. A exposição dos primeiros projetos, dos primeiros programas, o público passando a te conhecer até chegar a esse momento de hoje. Então, acho que eu lido bem, de uma forma bem saudável com essa exposição nas redes.”, afirmou.

Queridinha do Brasil, a jornalista é mãe dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 26 anos, fruto da união com seu ex-marido, William Bonner (60).

Atualmente Fátima aparece feliz nas redes sociais ao lado do namorado, o deputado federal, jurista e professor Túlio Gadelha (36), com quem está junto há 7 anos.

Da bancada do Jornal Nacional, para o mundo do entretenimento com o programa Encontro, Fátima passou por mudanças significativas em sua carreira. Além de inúmeras reportagens e entrevistas, participou de programações como The Voice e recentemente realizou a cobertura dos bastidores e curiosidades dos Jogos Olímpicos de Paris, através da Play9.

Em meio às mudanças, ainda em entrevista à CARAS Brasil no ano passado, a jornalista contou que não ter uma rotina na televisão, já que acabou encerrando contrato com a Globo, possibilitava que ela criasse uma rotina mais voltada para sí: "Não ter a rotina do dia a dia me possibilita voltar a dançar, porque desde a pandemia eu não dançava (...) Ter aulas de francês, porque como eu estou com dois filhos morando lá, eu já falava francês, mas estava há muito tempo sem estudar. Ter um pouco mais de tempo para mim." Para quem não sabe, Fátima foi professora de balé para crianças durante 5 anos, quando tinha 16.