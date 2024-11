Há quantos anos Fátima Bernardes namora com Túlio Gadelha?

Fátima Bernardes comemora seu aniversário de namoro com Túlio Gadelha e surpreende ao contar há quantos anos eles estão juntos

A apresentadora Fátima Bernardes e o político Túlio Gadelha estão em festa neste sábado, 2. Os dois celebraram o aniversário de namoro com um post especial nas redes sociais e novas fotos do casal.

Fátima e Túlio revelaram que estão namorando há 7 anos. Nas fotos, eles apareceram com looks brancos enquanto posavam em clima de romance.

"Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós", escreveram na legenda.

Fátima Bernardes relembra como os filhos conheceram seu namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paola Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse ela.

Então, Fátima ainda relembrou quando foi flagrada no shopping com Túlio pelos paparazzi quando eles ainda nem estavam namorando e só tinham ido juntos ao cinema pela primeira vez. “Não tive chance de esconder nada. Não estava namorando e ao ir ao cinema com ele, na saída, de mãos dadas, fomos fotografados por um paparazzo. Pronto, acabou! Foi numa velocidade instantânea”, afirmou.

A comunicadora ainda contou que ficou preocupada com o que ele poderia sentir ao se ver sendo manchete nos sites de celebridades. “Ele percebeu a mudança, mas foi muito hábil na adaptação. Em vários momentos, eu senti como se eu fosse a parte mais imatura naquele início da relação. Então foi bom, porque a gente criou um mecanismo nosso”, afirmou.

