Famosos vão ao velório do apresentador Léo Batista no RJ

O velório do corpo do apresentador Léo Batista aconteceu na tarde desta segunda-feira, 20, na sede do Botafogo no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida recebeu a presença de amigos famosos que trabalharam com ele na Globo.

Entre os presentes estavam Roberto Marinho Neto, que é herdeiro da Globo, Alex Escobar, Mylena Ciribelli, Carol Barcellos e Tino Marcos. Além disso, outras celebridades enviaram coroas de flores, como Galvão Bueno e Romário.

O velório também foi aberto ao público que queria dar o último adeus para o ícone do telejornalismo esportivo. O sepultamento será realizado de forma reservada, apenas com a presença da família e amigos próximos.

Galeria com as fotos dos famosos no velório:

Léo Batista foi diagnosticado com tumor antes de sua morte

O jornalista esportivo Léo Batista morreu aos 92 anos de idade neste domingo, 19. Ele estava internado na UTI do Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 6 de janeiro. Na semana passada, o boletim médico da unidade revelou que ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.

O comunicador deu entrada no hospital com dor abdominal e quadro de desidratação. Ele estava internado para realizar o acompanhamento clínico de sua saúde.

Leia o comunicado oficial: "O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 6 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde".

