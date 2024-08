Famosos lamentam a morte de Silvio Santos

Luto no mundo das celebridades! Famosos de várias emissoras de TV escrevem recados emocionantes sobre a morte do ídolo Silvio Santos

A notícia da morte de Silvio Santos comoveu o Brasil inteiro na manhã deste sábado, 17. Ele partiu aos 93 anos de idade em decorrência da broncopneumonia após infecção por H1N1. Em meio ao luto, vários famosos fizeram questão de homenageá-lo por meio de posts nas redes sociais.

Confira abaixo algumas das homenagens:

Maisa Silva declarou: "Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação, seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o SILVIO SANTOS. O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. "Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?" pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergarva coisas que as outras pessoas não viam. E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom né? Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 (kkkk, e é vdd). Quando estávamos juntos fazendo o quadro "Pergunte pra Maisa" no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que "tudo bem puxar a peruca Sisi sabe?? é meu amigo..." KKKKKKK.

E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do @SBT , local que eu sempre vou ter no ♡ como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos e eu já o vi distribuindo inúmeros apertos de mãos nos corredores da empresa. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Obrigada Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria pro povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida. Com muito amor e saudade, Maisa", disse ela.

Ana Maria Braga comentou: "Hoje a TV volta a ficar em preto e branco. Um dia em que perdemos a cor e a alegria. A história da televisão ficará para sempre marcada pelo legado desse grande e único comunicador. Enquanto choramos por aqui a sua partida, certeza que o céu já se encontra em ritmo de festa. Vai com Deus, Silvio Santos. Meus sentimentos à toda família".

Eliana disse: "É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre".

Celso Portiolli comentou: "Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior".

Angélica escreveu: "Silvio Santos acreditou em mim e me incentivou a ser mais do que apenas uma apresentadora de TV, mas uma verdadeira comunicadora. Ele abriu portas, me deu oportunidades e, por isso, serei eternamente grata. Seu legado viverá para sempre, não só na televisão, mas no coração de todos que tiveram o privilégio de aprender com ele. Obrigada por tudo, Silvio. Um beijo enorme nos corações de todos os familiares e amigos próximos!".

Carlos Alberto de Nóbrega escreveu: "ADEUS AMIGO . FORAM 70 ANOS DE AMIZADE E UMA SAUDADE QUE SERÁ ETERNA".

Larissa Manoela comentou: "Hoje o dia amanheceu mais triste sem a sua presença. Silvio Santos para muitos, e o eterno chefe (o patrão) pra mim! Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos. Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu! Se hoje sou quem sou foi porque lá trás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor. Serei eternamente grata! Que você possa descansar em paz com a certeza de que seu legado continuará intacto e será levado para todas as próximas gerações que ainda virão! À família Abravanel e ao @sbt meus sentimentos, máximo carinho e o meu muito obrigada! Um beijo com muito amor e um abraço bem forte! Pra sempre Silvio Santos. NOSSO ÍCONE DA TV BRASILEIRA!".

Roque afirmou: "Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas. Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa. Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário. Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado".

Luciano Huck escreveu: "Maior nome da história da TV brasileira, maior nome da comunicação e do entretenimento no Brasil. O primeiro comunicador a compreender o real tamanho do Brasil, a não ignorar a diversidade da nossa população e a estender o microfone e as câmeras para todos os brasileiros. Foi ele quem transformou o domingo em dia de reunião da família, quem fez do sofá o lugar de encontro de gerações de brasileiros. Hoje é sábado, mas o domingo é que está de luto. Deixo aqui meu respeito, amizade e carinho à família. E aos fãs, prometo humildemente manter acesa a chama de todos os aprendizados deixados pelo homem que até hoje melhor soube conversar com o povo brasileiro".

Boninho escreveu: "Hoje o Brasil perde o maior comunicador e profissional de televisão. Silvio nos divertiu durante muitos anos, com seu humor, sua alegria e paixão em fazer televisão. Meus sentimentos a família e que continuem levar seu legado tão importante para todos nós".

Nadja Haddad disse: "Vou lembrar de você sempre assim: acima de tudo, um ser humano empático e sorridente. Quanto orgulho e quanta honra ter tido você como minha maior referência da minha carreira profissional e, acima de tudo, o meu maior e melhor patrão durante quase uma década com inúmeras participações (inesquecíveis) no seu programa. Nunca vou esquecer o que você fez por mim quando eu perdi o meu pai. Você agiu como um pai para mim… Me acolheu no pior momento da minha vida. O maior programa da TV brasileira. Um legado. Um ícone. Um pai. Você foi fora da curva. Não existirá ninguém como você. Que você alegre, a partir de hoje, o céu com seu talento e brilho singular. Descanse em paz, Senor Abravanel. Deus, acolha o coração das meninas e da dona Íris. Obrigada por tudo, Silvio Santos".

Ticiane Pinheiro afirmou: "Que tristeza! Hoje perdemos nosso mestre, ídolo, uma pessoa muito querida, alegre e que será sempre lembrado com muito amor. Descanse em paz Silvio! Força para sua linda familia, amigos e fãs, que são muitos".

Cesar Filho escreveu: "Tinha uma aliança de gratidão com Silvio Santos. Aqui, um registro quando o SBT completou 25 anos, em 2006. Dia muito triste pra todos nós. Meus profundos sentimentos à família Abravanel, aos colegas de trabalho, aos amigos e fãs".

Sophia Valverde comentou: "Realmente uma das maiores perdas do Brasil: Senor Abravanel, mais conhecido entre todos os brasileiros como SILVIO SANTOS. Aqui vai meus sentimentos a toda família, amigos e a grande família SBT. Foi mais que uma honra poder ter te conhecido. Me lembro da primeira vez que gravei com ele, em 2014, no Teleton com as Chiquititas, eu estava tão feliz que não parava quieta no camarim e quando entrei no palco, estava com a trancinha toda caída e ele riu porque deve ter percebido a minha felicidade! Em 2015, eu estava no camarim e ele fez questão de passar lá para dar um oi e conversar com os participantes do jogo dos pontinhos. Depois disso ainda tivemos algumas gravações juntos no @pgsilviosantos e a finalização foi a honra de receber das mãos dele o troféu internet em 2022. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sempre querido com todos e muito respeitado e admirado por todos os funcionários do SBT. Sua vida estará marcada pra sempre na minha vida e na vida de todos os brasileiros! Obrigada por tudo Sr. Silvio Santos! Nunca me esquecerei do senhor".

Galvão Bueno contou: "Morreu hoje um gênio!! Silvio Santos!! De camelô nas ruas do Rio de Janeiro a fundador e dono de uma das maiores redes de televisão do Brasil!! Silvio Santos, o dono do palco, deixa uma obra gigantesca!! Das maiores, no mundo, como comunicador!! Nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele ou para ele, mas tenho muito orgulho das vezes que fui ao SBT receber das mãos de Silvio o Troféu Imprensa, verdadeiro Oscar da nossa TV!! Deus certamente vai recebê-lo muito bem!! E lá, na nova dimensão, alguém vai cantar: Silvio Santos vem aí lalalaralalá!!".

Miguel Falabella disse: "Foi-se Silvio Santos, uma referência para toda uma geração. Tenho duas passagens marcantes com ele. A primeira foi no teatro cultura artística, nos anos 90, quando eu apresentava Louro, Alto, Solteiro, Procura… Silvio foi assistir e as gargalhadas dele roubaram a cena. O público ficou deliciado e ele foi extremamente carinhoso comigo ao fim do espetáculo. Depois, no auge do Sai de Baixo, ele moveu céus e terras para que nós pudéssemos ir a seu programa receber o troféu imprensa. E conseguiu. Guardo com carinho a estatueta na estante. Descanse em paz, guerreiro. Missão cumprida".

Tata Werneck escreveu: "Hoje é daqueles dias em que todo mundo vai lembrar o que tava fazendo. Um homem que perseverou e mudou sua própria realidade e a maneira de se fazer televisão. Criou um jeito único. Uma melodia. Um comunicador que influenciou toda uma geração de profissionais de tv. Eu sempre fui muito fã. Um beijo imenso em sua família @patriciaabravanel . E no meu amigo que eu tanto admiro @tiagoabravanel . Viva Silvio Santos!".