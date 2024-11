Fabio Turci revela detalhes de sua demissão da Globo: ‘Surpresa’

Ex-apresentador do telejornal local de São Paulo na Globo, o jornalista Fabio Turci relembrou a surpresa de todos com o anúncio de sua demissão

O jornalista Fabio Turci era conhecido pelos telespectadores da Globo São Paulo ao comandar algumas edições do telejornal SPTV, além de fazer reportagens. Porém, ele foi demitido no primeiro semestre de 2024, após 23 anos de trabalho na emissora.

O profissional contou que a sua saída foi uma surpresa para todos. "Foi uma surpresa, sim. Foi o que eu mais ouvi dos meus colegas. Aliás, eu recebi carinho demais dos colegas e recebo até hoje. Essa semana mesmo eu estava falando com uma colega que ainda está lá e ela falou: ‘Até hoje a gente não entende a sua saída’. Então foi uma surpresa para todos e para mim também foi uma surpresa. Embora eu visse já o movimento da emissora de ir cortando custos. Eu olhava em volta e falava: ‘Bom, eu sou um dos próximos pelo meu tempo de casa’. Mas não achava que fosse tão cedo, então, de fato, foi uma surpresa", disse ele na coluna de Gabriel Perline, da Contigo!.

Ele ainda relembrou o apoio que recebeu após ter sido demitido. "Fiquei emocionado demais com a reação das pessoas. E que continua até hoje essa reação e essa emoção. E agora construindo novas relações, né? Com novos colegas nesse ambiente e olhando em volta também vendo muita gente competente, gente capaz, gente que veio de outras emissoras, de outras origens e gente que também, certamente vai agregar muito na minha história e no meu conhecimento. Também vou aprender muito com elas", comentou.

Relembre o que Fabio Turci disse ao ser demitido

Em abril de 2024, o jornalista Fabio Turci foi um dos profissionais da Globo que foram demitidos em uma onda de cortes na área de jornalismo na emissora. Após a notícia de sua saída do canal, ele escreveu um recado nas redes sociais para refletir sobre este momento em sua vida.

Em seu texto, Turci relembrou a época na faculdade de jornalismo, sua ida para a TV e refletiu sobre o futuro na profissão. "ERA UMA VEZ um adolescente que foi estudar jornalismo e sonhava mudar o mundo. De início, a universidade mudou o mundo do adolescente. Quanta gente diferente existia fora da sua bolha! Quantos olhares, quantas peles, quantas ideias diversas! Foi como fazer dois cursos ao mesmo tempo: um, dentro da sala de aula, de jornalismo; outro, fora da sala, na convivência diária, um curso de gente!", disse ele.

E completou: "Aquele adolescente, que amava escrever, queria ser repórter de jornal escrito e não tinha o menor traquejo com câmera nem o menor desejo de trabalhar em televisão, foi parar... Numa TV! Meio levado que foi pelos acontecimentos, ele resolveu navegar ali. Primeiro, atrás das câmeras mas, logo, pulou pra frente delas. Trocou Bauru por São José dos Campos. Trocou São José por São Paulo. Ah, São Paulo! Quer ver gente diferente de você? Vem pra São Paulo! Gente! E trocou São Paulo por Nova York. Gente diferente de você? Nova York também tem. Muita. E foi lá, olhando o próprio país de fora, que ele arregalou os olhos e enxergou mais. Enxergou o que acontece com parte dessa gente, mas não acontece com outra parte. Enxergou que o mundo é diferente dependendo do tipo de gente que se é. O mundo pode ser muito menor, sem horizonte, sem ar. "I can't breathe"".

Por fim, ele disse: "E assim, enxergando o que não enxergava antes, voltou ao Brasil, voltou a São Paulo. E quis ajudar a abrir outros olhos. Sim, o jornalismo permite isso. Lembra daqueles dois cursos na faculdade? Os anos ensinaram que era tudo um só. Porque jornalismo e gente são indissociáveis. Ou deveriam ser. Hoje, aquele adolescente é um quarentão que acaba de sair da frente das câmeras. A televisão que apareceu em seu caminho lá atrás lhe deu licença, hoje, pra continuar. Por onde? Sei lá. O mundo mudou muito. Não é uma questão de não ter pra onde ir. É uma questão de escolher qual caminho tentar. Mudou tudo, mas uma coisa não mudou: ele ainda sonha mudar o mundo".

