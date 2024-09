Fábio Arruda: Saiba o que diz o laudo sobre a morte do apresentador

O apresentador Fábio Arruda foi encontrado sem vida em sua casa, em SP, três dias após realizar procedimento de cateterismo

O apresentador e estilista Fábio Arruda foi encontrado sem vida em sua casa na noite de sábado, 7, aos 54 anos. De acordo informações do Portal LeoDias, fontes contaram que câmeras de segurança registraram o momento em que ele se abaixou para pegar algo no frigobar, mas caiu no chão.

Ainda segundo o portal, o laudo da Polícia Civil, realizado logo após a confirmação do falecimento de Fábio Arruda, afirma que o apresentador foi encontrado sem lesões corporais. A morte foi registrada como 'natural', indicando um possível infarto. Há 3 dias, ele realizou um procedimento de cateterismo.

"De ordem, informo Vossa Excelência, em complemento da mensagem anterior, que o referido apresentador faleceu em sua residência situada na Avenida [censurado], nesta Capital. Segundo informações colhidas, ele fez um procedimento de cateterismo, acerca [sic] de três dias atrás, foi encontrado já sem vida pela sua empregada, caído no piso superior da residência. Não foi constatado eventuais lesões corporais e o fato está sendo registrado no 27º Distrito Policial como morte natural. Respeitosamente. Fabrício Cintra Eigenher - Delpol de Permanência CEPOL/DIPOL", diz o laudo policial.

Em seu último post nas redes sociais, Fábio mostrou um vídeo no hospital e falou sobre a importância de cuidar da saúde. "A vida é realmente breve e imprevisível. Se cuide, faça seus check-ups regularmente e se previna. Sei que nem todos têm as condições para isso, mas tente manter uma alimentação saudável, fazer exercícios de acordo com sua possibilidade, já ajuda muito. Depois dos 40 anos, cuidado redobrado", escreveu ele na legenda.

Além de apresentador e estilista, Fábio Arruda participou do 'Programa do Jô' e também da primeira edição do reality show 'A Fazenda', em 2009.

Famosos lamentam a morte de Fábio Arruda

Em posts nas redes sociais, vários famosos lamentaram a morte repentina do apresentador Fábio Arruda. "Meu amado, que saudades que deixará para sempre. Deus te receba! Te amarei para toda eternidade", escreveu a atriz Luiza Tomé.

"Perdi hoje um grande amigo. Fabio Arruda. Uma pessoa de bem com a vida, inteligente, dona de um humor extraordinário, que gostava da vida e de viver. Triste demais. Perda forte demais!", declarou Leda Nagle.

"Fábio Arruda o seu jeito de ser sempre elegante nos dava chance de elogiá-lo. As echarpes eram companheiras no estilo. Que Deus o receba é nós daqui emanamos boas vibrações. A família nossas orações para confortá-los", disse Helô Pinheiro.