Fabiana Saba relembra sonho de infância em retorno à televisão: 'Copiava a Xuxa'

Longe da televisão há 20 anos, a modelo e apresentadora Fabiana Saba (46), que ficou marcada nas passarelas e no programa Interligado, da Rede TV!, retorna à televisão com o programa Manhattan Connection, da BMC&News. Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiana revela que sempre foi conectada com a comunicação e relembra sonho de infância: "Copiava a Xuxa", conta.

Fabiana estreou como modelo ao lado de Gisele Bündchen (44), mas nunca se resumiu ao trabalho nas passarelas: a paulistana não perdeu a oportunidade de migrar para a televisão e se consagrou como apresentadora no Interligado, Superpop e Famoso por uma noite.

De acordo com ela, que ingressará em uma nova etapa da carreira com o Manhattan Connection, estar na televisão sempre foi um sonho: "Sempre gostei muito de falar, e como dizem os mais antigos, de 'aparecer'. Tem vídeos caseiros antigos em que estou fingindo apresentar programas, copiando a Xuxa, e sonhando em ser paquita", revela.

Apesar de ter se tornado famosa como modelo, Fabiana estudou teatro e fez dança na infância, guiada pelo desejo de ser como as pessoas que assistia na televisão. "Não me lembro de uma época em que estar na TV não era meu maior sonho", compartilha.

Agora, a apresentadora levará ao Manhattan Connection seu toque especial, muito marcado pela sua participação no WhatzUpp New York, programa vinculado nas redes sociais sobre curiosidades de Nova York. "O público pode esperar conhecer lugares inusitados, e não só turísticos. Quero que o público se sinta aqui comigo, mesmo que não possa estar aqui", diz sobre a nova empreitada.

Depois de tanto tempo longe das telinhas, Fabiana diz não ter encarado grandes desafios para se readaptar: "Foi bem natural. Amo fazer TV, e quando o Bruno Corano me chamou para o programa, eu já estava gravando sobre Nova York com minha amiga Tatiana Abraços, o WhatzUpp New York. Eu nunca parei de fazer projetos com amigas para o Instagram, ou coisas assim, porque amo trabalhar, mas antes não podia fazer como um compromisso ou trabalho como estou fazendo agora nessa nova fase", explica.

Mesmo com a familiaridade, ela não deixa de observar algumas mudanças sobre criar conteúdos, como os do WhatzUpp New York para uma rede televisiva no lugar de um perfil no Instagram: "Realmente muda bastante, mas estou aprendendo cada dia mais, e com certeza de que meu amor pela TV me direciona". Outra diferença destacada por Fabiana após anos afastada é o uso das redes sociais no meio televisivo. De acordo com ela, a importância das redes sociais, a resposta rápida da mídia e do público, e a facilidade de se comunicar com os fãs, a pegaram de surpresa em seu retorno.

Com o apoio das filhas e do marido, a nova fase da vida de Fabiana promete ser recheada de coisas boas, principalmente por estar apresentando algo que se conecta com a sua realidade: a apresentadora vive em Nova York com a família. "Um dos motivos para escolher o Manhattan Connection é poder fazer o programa de Nova York, fazendo algo que adoro, que é explorar essa cidade incrível. Outro motivo é a credibilidade do programa e o fato de o meu pai ser um grande fã! Ele está tão feliz e orgulhoso, é muito gostoso ver essa reação do Dr. Paulo", brinca.

Para a loira, o momento de alegria também é incentivador para as filhas adolescentes: "Eu amo a companhia das meninas, e com elas crescendo, eu acho importante dar espaço e independência para elas, e acho até um bom exemplo elas me verem agora correndo atrás das minhas coisas", finaliza.