Ex-Chiquititas revela possível motivo para não ter aparecido no especial do SBT

O SBT gravou um programa especial para marcar o reencontro dos artistas que atuaram em Chiquititas. Porém, Renata Del Bianco ficou de fora e revelou o motivo

A atriz Renata Del Bianco interpretou a personagem Vivi na novela Chiquititas, do SBT, na década de 1990. Porém, ela disse não foi convidada para participar do programa de reencontro do elenco nos estúdios da emissora. Com isso, a artista apontou um suposto motivo para não ter sido chamada para o evento.

Renata contou que um ensaio fotográfico pode ter sido o responsável pela questão. “Não sei se vocês lembram, mas no comecinho de 2023, eu fiz um ensaio sensual usando o uniforme da novela. E eu acredito que por conta disso, em algum momento, a parte artística, de direção, não achou conveniente associar minha imagem à novela por conta disso. Quem sou eu para questionar a diretoria de uma grande emissora de televisão? Só posso aceitar, tudo bem. Mas pelos meus fãs, eu acho que devo satisfação sim”, disse ela.

Então, a atriz ainda contou o motivo para ter feito o ensaio no passado. “Eu decidi fazer esse ensaio porque estava numa situação financeira e emocional muito difícil. Estava muito desesperada, com a filha nos braços e pelo menos quinze reais na minha conta, sem saber para onde ir ou o que fazer. O que vocês fariam? Usei todas as ferramentas que tinha para poder respirar de novo. E ainda bem que fiz, porque se não tivesse feito, talvez hoje estivesse numa situação bem pior”, afirmou.

Renata Del Bianco perdeu os tios de forma trágica

A apresentadora e atriz Renata Del Bianco, intérprete da personagem Vivi em 'Chiquititas' (1997), compartilhou com o público uma triste notícia envolvendo sua família. Na tarde desta quarta-feira, 9, em suas redes sociais, a artista fez um desabafo ao lamentar a morte de dois tios.

Por meio de seus stories no Instagram, Renata contou que os familiares Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77, irmã de sua mãe, foram mortos a facadas na terça-feira, 8, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Bastante emocionada, a atriz agradeceu as mensagens de conforto que tem recebido desde que contou a notícia. Por questões pessoais, Renata Del Bianco explicou que não conseguirá se deslocar até o estado para acompanhar a família de perto.

"Meus pais foram para lá, e eu estou aqui com o bebêzinho e os animais. Como tudo foi repentino, não pude estar presente neste momento. Mas, o coração está lá. Ainda tentando entender tudo o que aconteceu… É muito difícil", declarou ela em meio às lágrimas.

Em entrevista à 'Quem', Renata Del Bianco contou que a família está desolada com toda a situação. "Eles não mereciam. Eram pessoas incríveis. Dois idosos, doentinhos, tão frágeis… Foi uma brutalidade sem tamanho", disse a atriz.

De acordo com informações do 'G1', dois suspeitos foram presos por latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda segundo o veículo, um dos rapazes confessou o crime contra os tios de Renata Del Bianco e apontou um possível mentor.