Ex-Chiquitita Renata Del Bianco mostra rostinho do filho recém-nascido

Vivi de 'Chiquititas' (1997), Renata Del Bianco mostrou o rosto do filho caçula pela primeira vez ao deixar a maternidade

A atriz Renata Del Bianco, intérprete da personagem Vivi na primeira versão de 'Chiquititas' (1997), exibida no SBT, deu à luz Arthur, seu segundo filho, na noite de sexta-feira, 19, em São Paulo. Radiante, a artista mostrou o rostinho do herdeiro caçula pela primeira vez ao deixar a maternidade na noite de domingo, 21.

Usando um look preto, ela foi fotografada saindo do hospital com o pequeno nos braços. Para a ocasião especial, Renata escolheu uma saída-maternidade na cor vermelha para o bebê. Usando luvinhas e touca, o recém-nascido esbanjou fofura no colo da mamãe coruja.

O nascimento do herdeiro caçula foi anunciado diretamente por ela através das redes sociais. Além de Arthur, Renata Del Bianco também é mãe de Aurora, de 5 anos. "Depois de quase 11 horas de trabalho de parto alguém chegou ao mundo de parto normal. Não estou nem acreditando. Já estou aqui no quarto para recuperação e o neném está ótimo", disse a atriz, na ocasião.

Em seguida, a famosa compartilhou uma foto com o filho no colo. "Arthur chegou a esse mundão! Hoje, às 19h30, de parto normal! Pesando 3,015 kg e medindo 48, 5 cm! Assim que me sentir mais disposta, passo aqui para contar o meu relato de parto", escreveu ela.

Confira as fotos:

Vaquinha para o enxoval do filho

Durante a gravidez, a atriz criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro após expor que enfrenta problemas com o ex, genitor do bebê. Renata Del Bianco revelou que teria sido abandonada e ele se recusa a dar uma ajuda financeira. Em recente entrevista ao portal O Globo, ela falou sobre o assunto.

"Tinha muita gente em TikTok e Instagram que me falava que queria mandar uma lembrancinha para o bebê. Para não passar o endereço da minha casa e não me expor muito, falei: 'Vou criar uma vaquinha on-line e quem quiser contribuir fica à vontade'. Coloquei um valor um pouquinho mais alto pensando na possibilidade de alguém querer doar mais".

E completou: "Pensei também em carrinho, berço, banheira, babá eletrônica... Eu não tenho essas coisas. Na verdade, eu tinha zero enxoval. Eu fui ganhando muitos presentes. E também estava aguardando a decisão da Justiça para começar a preparar o enxoval com o auxílio do genitor".