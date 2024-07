Ex-BBB Beatriz Reis mostra bastidores de comercial com Nelson Freitas

A ex-BBB Beatriz Reis celebrou a estreia de seu novo comercial na TV ao lado do ator Nelson Freitas: 'As voltas que o mundo dá'

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis incluiu uma nova conquista em sua carreira profissional após o reality show da Globo. Na noite de quinta-feira, 18, a ex-vendedora usou as redes sociais para celebrar a estreia de seu comercial na TV aberta junto com o ator Nelson Freitas.

Esbanjando felicidade, a ex-sister não esconde o quanto está realizada com tamanho sucesso pós-BBB. Em seu perfil oficial no Instagram, Beatriz dividiu com os fãs alguns registros inéditos e especiais nos bastidores da gravação ao lado do artista.

"Hoje estou estrelando mais um comercial de televisão. Mas não estou sozinha! Olha as voltas que o mundo dá, daquelas de quem acredita sempre alcança! Que honra estar ao lado de um ator que admiro tanto e assistia nas telinhas. Nelson Freitas, danado, obrigada por tudo, está sendo um prazer enorme estar contigo em um set de gravação", declarou ela na legenda.

Nelson, por sua vez, fez questão de marcar presença nos comentários da postagem da ex-BBB e deixou uma mensagem carinhosa à colega. "Você é um fenômeno Bia, e merece tudo de melhor. Obrigado pelo carinho!", escreveu o famoso. Além do ator, diversos fãs também vibraram com a novidade e a parabenizaram.

"Bia! Maravilhosa. Amando ver você sorrindo mais e mais", disse uma seguidora. "Voa Bia, brilha muito, danada. Você merece o mundo, perfeita!", falou outra. "A verdadeira vencedora do Big Brother Brasil!", escreveu uma terceira.

O videomaker Leandro Rodrigues também deixou um recado às estrelas do novo comercial das telinhas. "Essa dupla foi sensacional! Levaram a energia lá pra cima e todo mundo no estúdio ficou maravilhado, parabéns @nelsonfreitasoficial e @beatrizreisbrasil!", celebrou o profissional.

Beatriz Reis comemora faturamento pós-BBB 24

Uma das ex-participantes do BBB 24 mais bem-sucedida, Beatriz Reis confirmou que tem faturado bastante desde que deixou o confinamento do reality global. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-camelô garante que tem trabalhado bastante nos últimos meses, além de estar se preparando para um futuro na TV.

"Não tenho do que reclamar, graças a Deus", resumiu a ex-BBB, que é uma das convidadas do CARAS Inverno, que neste ano acontece em Campos de Jordão, no interior de São Paulo.

Parte do seleto time de ex-BBBs que seguiram contratadas da TV Globo, Bia tem conseguido circular muito bem dentro do mercado publicitário e fechado grandes parcerias. Além disso, ela também tem se preparado nos bastidores para logo conquistar uma vaga em projetos da casa; confira o bate-papo completo com Beatriz Reis!