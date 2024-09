A ex-BBB Beatriz Reis abriu o jogo sobre sua vida amorosa após participar do reality show e confessou que ainda é virgem

Beatriz Reis está curtindo o primeiro Rock in Rio de sua vida após se destacar no BBB 24. Durante o reality show da TV Globo, ela revelou que era viagem e depois do programa, segue bastante reservada em sua vida amorosa.

A ex-sister, que está com 24 anos, confessou que permanece virgem. "Sou virgem até hoje. Se eu postar uma foto com fio dental, já acham que perdeu a virgindade. Mas não é porque fiquei famosa, sempre fui assim, adoro um fio dental, adoro uma roupa decotada. Aí ninguém acredita", disse em entrevista à Quem no camarote do Globoplay.

"Mas eu sou virgem. Por incrível que pareça, nessa parte de relacionamento, sou mais tímida. Sou mais reservada. Não chego em ninguém. Não sou de ficar com piadinha. Isso não é comigo. Não tenho esse negócio, sou um pouquinho mais seca nessa parte. Tenho que sentir alguma coisa", explicou.

Por fim, Beatriz também contou que prefere se envolver com alguém do meio artístico. "Acho que é complicado você falar com alguém anônimo, é muita coisa para a pessoa lidar com a sua nova realidade. Para mim, que consegui agora, já uma realidade meio maluca, diferente, imagina uma pessoa de fora. Sou muito cismada com isso, prefiro alguém do meio mesmo para me sentir mais confortável. Aí corta para mim namorando alguém anônimo. Tudo pode acontecer... Mas tem espaço no coração, quando for para acontecer, vai acontecer", completou.

Beatriz Reis sobre vida financeira pós-BBB

A ex-BBB Beatriz Reis viu sua vida mudar completamente após participar do reality da TV Globo. Cerca de cinco meses após sair da casa mais vigiada do Brasil, ela realizou um de seus maiores sonhos: estrear como atriz em uma novela e também viu sua situação financeira mudar da água para o vinho.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que "quisesse, já daria para parar de trabalhar"."Mas sou uma pessoa muito econômica e minha família também. Quando eu era pobre e ganhava R$ 1.200 na produtora ou R$ 50 por dia na barraca, eu somava tudo. Eu era muito controlada", recordou. Saiba mais!