Ex-atriz mirim de Caminho das Índias, Laura Barreto explica 'sumiço' das novelas

Lembra dela? A atriz Laura Barreto, que atuou em Caminho das Índias, contou por que não foi mais vista em outras novelas

A atriz Laura Barreto, que esteve no núcleo infantil da novela 'Caminho das Índias' (2009), da Globo, abriu o coração ao falar sobre seu 'sumiço' das telinhas. Por meio das redes sociais, a artista recordou seu papel marcante no folhetim de Gloria Perez e explicou por que não foi mais vista na televisão.

Além de 'Caminho das Índias', onde interpretou a personagem Lalit, filha de Durga (Paula Pereira) e Gopal (André Gonçalves), Laura também esteve em 'Araguaia' (2010), 'Louco por Elas' (2012) e 'Sob Pressão' (2021), sendo esse seu último trabalho nas telinhas.

Em um vídeo, a atriz contou que não desistiu da carreira e só 'desapareceu' das tramas devido a falta de oportunidades. "Spoiler: eu não sumi! Depois que eu saí da minha última personagem, em 'Louco por Elas', eu não parei de fazer testes, de procurar por trabalho, atualizar material", iniciou ela.

"Nós, que somos atores, estamos sempre atualizando nosso material, como se fosse nosso currículo, para enviar para os produtores de elenco. Só que o mercado não funciona assim. ‘Caminho das Índias’ foi minha primeira novela grande, mas eu trabalho como atriz desde os três anos. Já vi muita coisa acontecer, o mercado mudar muito", continuou Laura Barreto.

Em seguida, a artista ressaltou que após seu último trabalho, seguiu se aperfeiçoando ainda mais na profissão, mas entende que isso não é garantia de trabalho. "Uma das coisas é que vamos crescendo e, às vezes, não existe papel, ou a gente não se encaixa no perfil. Ou talvez não passamos no teste. E aí, foge do meu controle", explicou.

"Não tenho como controlar isso. O que eu posso fazer é continuar trabalhando, me movimentando, estudando. Depois da minha última personagem, foi o que eu fiz. Continuei estudando, fiz faculdade, me formei, fui para o teatro. Tanta coisa aconteceu na minha carreira artística que veio se desenrolando em outras vertentes, como criação de conteúdo. Dá impressão de que eu desisti [da profissão], mas não desisti, amo fazer isso", concluiu.

