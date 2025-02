Regina Duarte vibra com reprise de História de Amor e revela se retornaria às novelas

Regina Duarte está no ar com a reprise de História de Amor; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz exalta este trabalho e abre o jogo sobre futuro na TV

A reprise de História de Amor chegou às tardes da TV Globo na última segunda-feira, 10. Exibida originalmente em 1995, a novela ocupa a faixa da Edição Especial do canal, substituindo Cabocla (2004). Escrita por Manoel Carlos (91), a trama é protagonizada por Regina Duarte (78) marcando o início de uma parceria de grande sucesso na história da teledramaturgia brasileira.

Regina Duarte interpretou três Helenas do Maneco, nos folhetins História de Amor, Por amor (1997) e Páginas da vida (2006). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz vibra com o retorno da obra na TV Globo, destaca parceria com Manoel Carlos e abre o jogo sobre uma possível volta às novelas.

Regina Duarte foi convidada pela Globo para gravar a chamada da reprise de História de Amor, onde ela confessa que ficou surpresa ao receber este pedido da TV Globo. A atriz explica porque aceitou o convite. "Minha participação ao divulgar a novela com aquele áudio foi um simples gesto de gratidão por ter tido a minha vida profissional na TV, todinha, ligada à TV Globo", afirma.

Regina Duarte reforça a importância do trabalho em sua carreira e não poupa elogios ao falar de Manoel Carlos:"O Maneco escrevia para falar com a mulher brasileira típica de uma classe média que representa o feminino de toda a nação. Eu e todo mundo se reconhece na obra dele e se identifica".

"É uma novela capaz de seduzir e proporcionar grandes emoções em quem participa e em quem atua. A direção, trilha sonora, elenco, cenários, figurinos... Não dou conta de listar todas as qualidades de História de Amor, sem esquecer nunca, que tem a grife / autoria do Maneco, o grande Manoel Carlos", declara.

Regina Duarte foi a atriz quem mais protagonizou novelas de Manoel Carlos/ Foto: Reprodução/ Instagram @boapalavra_

DESTA ÁGUA NUNCA BEBEREI?

Depois que a atriz ajudou na divulgação da reprise, muito se especulou sobre uma possível volta de Regina Duarte às novelas, algo que ela descarta, mas reforça que esta não é uma decisão definitiva, pois tudo depende da proposta.

"Não, mas como meus pais me ensinaram a evitar frases como esta, “desta água nunca beberei...”, eu deixo sempre aberta a possibilidade de uma participação, aqui e ali, dependendo da proposta financeira, claro", finaliza a atriz Regina Duarte.

