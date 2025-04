Gretchen, atores e ex-BBB: conheça os casais do Power Couple Brasil

A nova temporada do reality show Power Couple Brasil estreia na Record na próxima terça-feira (29), no comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli

O Power Couple está de volta! O reality show estreia a nova temporada no dia 29 de abril, a partir das 22h30, na Record TV, e terá 14 casais confinados em uma mansão em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Dessa vez, o programa será comandado pelos apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Conheça os casais:

Ana Paula e Anthony

O casal é formado pelo modelo e ator Antony, de 29 anos, e a empresária e modelo fitness Ana Paula, de 30 anos. Eles estão juntos há 6 anos. Os dois são do Piauí e se conheceram pela internet. Namoraram a distância durante a pandemia, até decidirem casar e tentar a vida aqui em São Paulo. Tem nas redes sociais mais de 3 milhões de seguidores com milhões de visualizações. Já participaram da segunda temporada do 'Ilhados com a Sogra'. Agora, é a oportunidade de mostrar sua nova fase além das críticas e julgamentos, mostrar o quanto são blindados e unidos com superação e competitividade nas provas e dinâmicas para conquistar o público e serem campeões.



Adriana e Dhomini

Ele é empresário e apresentador e tem 52 anos. Ela tem 42 e é corretora de imóveis. Estão juntos desde 2005, casaram em 2006, cada um já tinha um filho de relacionamentos anteriores e decidiram não ter mais filhos, mas foram presenteados com mais três, desses só quatro moram com eles em Goiânia. Se conheceram em uma fazenda de um amigo em comum e naquele momento os dois estavam em outro

relacionamento já desgastado e infelizes... o destino os uniu... depois fizeram uma viagem de turma juntos, cada um com seu parceiro, mas se apaixonaram lá no primeiro dia e não conseguiram esconder, então terminaram seus relacionamentos, namoraram e casaram em poucos meses. Gostam de coisas diferentes, comidas, músicas, passeios e viagens. São ciumentos. Companheiros que saem bastante, se divertem, dão risadas um do outro. São dois amantes apaixonados que faz tudo um pelo outro... não sabem tudo um sobre o outro, mas sabem que vão fazer tudo que for possível pra ganhar.

Emilyn e Neguinho

O apresentador Everton Neguinho, de 37 anos, e a dentista e modelo Emilyn Marçal, de 23, têm uma história de amor marcada pelo destino e pela festa do peão de barretos. O casal se conheceu no evento em 2022, quando Everton, que estava no palco e avistou Emilyn. Curiosamente, todos os amigos da modelo conheciam o apresentador, menos ela, que não o conhecia por aquele ser o primeiro rodeio de sua vida. Everton tomou a iniciativa e a chamou para conversar. O relacionamento durou aproximadamente um ano e meio, até que o casal se separou. Oito meses depois, o destino voltou a uni-los no mesmo evento que os apresentou. Em barretos, mais maduros e convictos do que queriam, decidiram reatar a relação. Para o casal, a base da relação é o companheirismo, o respeito e a parceria, e o foco atual está no crescimento pessoal e profissional de ambos. Moram separados em São Paulo.

Fran e Júnior

Se conheceram através de uma amiga da academia onde treinavam. A partir daí Júnior chamou a Fran no Instagram e começaram a conversar. Marcaram um encontro num barzinho em valinhos, interior de São Paulo. Desde esse dia não se desgrudaram mais. Duas semanas depois Júnior pediu a Fran em namoro e em menos de 2 meses já estavam morando juntos. Se casaram em outubro do ano passado. tem dois cachorros, o pet e o Mickey. Moram em Valinhos. Júnior tem 35 anos, é engenheiro de produção. Fran é influencer e tem 41. Estão juntos cerca de 1 ano e meio.

Cris e Kadu

Se conheceram em 2015 e desde então são um grude um do outro. Fazem muitas coisas juntos e outras preferem a individualidade, para respeitar o momento de cada um. Se casaram a primeira vez no costão

do santinho, em Florianópolis, em dezembro de 2016. Em janeiro de 2017, casaram no Havaí. E só depois, em outubro de 2017, casaram no civil. Completam este ano 10 anos juntos. Tem uma relação transparente. São caseiros e adoram ficar em casa, mas também curtem sair para ir à praia, cinema, eventos de amigos. Academia é diária. Esperam crescer ainda mais como casal nesta aventura chamada power couple. Kadu é ator, tem 72 anos. Cris, tem 52, é fitness influencer e atleta wellness. Eles moram no Rio de Janeiro.

Silvia e André

Em um dia de encontro com amigos, ela estava presente e ele ficou encantado com o jeito dela e sua personalidade. foi onde começaram a conversar e sair para se conhecerem melhor. As ideias foram se

encaixando perfeitamente e começaram um relacionamento. Desde então estão juntos há 1 ano e 3 meses. André é motorista executivo e tem 52 anos. Silvia é produtora de eventos, viúva do MC Catra e tem 47. Moram na Vila Valqueire, no Rio de Janeiro.



Nat e Eike

Eike e Natalia se conheceram em 2017 na casa da anita e ficaram pela primeira vez em setembro do mesmo ano, no after party do Rock in Rio. Depois de 2 anos, Natalia engravidou de Filipa que nasceu em meio à pandemia. O casal foi morar junto e sonham em dar um bom futuro para sua filha. Natalia largou sua profissão de engenheira para se dedicar a suas redes sociais, já que assim teria mais tempo de ficar em casa e ser uma mãe presente. Acontece que agora, sua filha de 4 anos ficou conhecida nas redes sociais e, em casa, os 3 trabalham. Eike também é ator. Almejam ter sua casa própria e dar uma vida confortável a sua filha. Nunca falaram para o público das dificuldades, incluindo financeiras. Nat tem 29 anos e nasceu em recife e Eike, de 28, no rio. Hoje moram no Rio de Janeiro.

Gi e Eros

Tudo começou em 2006, na cidade de Amparo, interior de São Paulo, no primeiro dia de aula. Era aniversário do eros e, como presente do destino, foi também o dia em que ele conheceu a Giovanna. Os dois estudavam hotelaria: ele tinha 22 anos, ela 18. Giovanna sempre foi encantada com o nome dele: Eros. A amizade cresceu, o carinho virou algo a mais, mas ninguém falava nada. Na virada de 2009 pra 2010, estavam trabalhando juntos num hotel. Entre hóspedes, bandejas e metas de fim de ano, finalmente se declararam. Foi ali, no meio dos fogos e da contagem regressiva, que o namoro começou. Em 2012, se casaram. Em 2015, nasceu o Gael, o primeiro filho deles. E, quase junto, veio a Amanda, afilhada dos dois, que passou a morar com eles e virou filha do coração. Hoje, o Gael tem 9 anos e a Amanda tem 14. E não podemos esquecer dos dois cachorros da família, o Fernando e a Eva, que completam o time. Eros é ator e humorista, tem 41 anos. Gi é empresária e produtora, tem 37.

Bia e Gui

São os mais novinhos dos participantes. Ele tem 22 e ela 20. Um amigo em comum combinou de sair com todos os amigos e apresentou os dois. Como foi no período de férias da faculdade, tiveram a oportunidade de encontrar durante o mês todo. Assim, criaram uma conexão muito forte logo de início. Nesse primeiro mês, as famílias começaram a se conhecer e já se identificaram, incentivando ainda mais o início do relacionamento. No segundo mês, Gui pediu a bia em namoro de uma forma inesperada. Ele disse que estava ansioso e nervoso. Era a primeira vez pedindo alguém em namoro. Estão há dois anos e sete meses juntos. Gui atuou no remake de Carrossel e na novela Topíssima, na Record. Bia é estudante. Moram no Rio de Janeiro.

Giovanna e Diego

Ficaram conhecidos pelo público na temporada de 2023 do De Férias com o Ex Caribe. Conquistaram os fãs com suas personalidades marcantes e seus altos e baixos no programa. Desde que o reality show

terminou, o casal tem compartilhado sua história de amor nas redes sociais, ganhando cada vez mais o carinho de seus seguidores. Juntos somam mais de 1 milhão de seguidores. Moram em São Paulo. Diego tem 31 anos e Giovanna, 24.



Carol e Radamés

Se conheceram em Varginha, Minas Gerais, em 2017, enquanto Radamés jogava pelo Boa Esporte. Estavam em uma loja de açaí de um amigo em comum, depois passaram a frequentar os mesmos lugares e foram se aproximando. Carol era mãe solteira da Giovana, que tinha 6 anos. Primeiro Radamés conquistou a filha pra chegar na mãe. Casaram no civil em janeiro de 2020 e ainda sonham fazer a festa de casamento. Os dois tem 38 anos e moram em Brasília. Além dos três filhos, eles têm dois cachorros, um gato e uma tartaruga.

Tali e Rafa

Rafa tem 40 anos e Tali, 33. Moram em Orlando, nos Estados Unidos. Trabalham juntos na RedeTV!, Tali era produtora do Ritmo Brasil e Rafa repórter do TV Fama. Se conheceram nos corredores. Tali ficou

solteira após namorar 5 anos. Rafa se divorciou depois de um casamento de 7. A tali pediu para sua amiga convidá-lo para um show do Turma do Pagode e lá aconteceu o primeiro beijo. No carnaval de 2019, Flavia Noronha perguntou ao vivo se a namorada dele não tinha ciúmes dele entrevistar as passistas. A partir daí eles se consideraram oficialmente um casal de namorados. Em 2021, no melhor da tarde, da Band, rafa chamou a Talita para uma ação de Dia dos Namorados e a surpreendeu com o pedido de casamento ao vivo. Em 2022 se casaram.

Rayanne e Victor

Atores, ele com 47 e ela com 36 anos. Se conheceram há mais de 10 anos, mas estão juntos quase três. são divertidos, animados e responsáveis. Amorosos e muito amigo um do outro. Filhos ainda não tem, mas planejam... se amam muito e declaram que nunca viveram o que vivem hoje. Moram no Rio de Janeiro.

Gretchen e Esdras

Tem gente de volta ao Power Couple... os dois se conheceram 2019 em Belém do Pará, no Círio de Nazaré. Casaram em 2020 em Belém, numa balsa na Baia do Guajará. Já acumulam alguns quilômetros de caminhada, entre shows, televisão e outros eventos. Tem uma vida com muita cumplicidade, respeito e afeto. Gretchen tem 65 anos, faz questão de dizer que é geminiana. Esdras, libriano, tem 52. Levam a vida com responsabilidade e lealdade.

