Lívian Aragão revela de quem foi a ideia para a irmã ser motorista de aplicativo

Lívian Aragão se pronuncia sobre os boatos envolvendo o pai, Renato Aragão, e a irmã, Juliana, que deram o que falar nos últimos dias

A atriz Lívian Aragão, de 26 anos, comentou sobre os boatos envolvendo o pai, Renato Aragão, e a irmã, Juliana. Em uma participação no podcast Inteligência Ltda, ela negou que o pai e a irmã tenham uma relação conturbada e comentou sobre a profissão de Juliana, que é motorista de aplicativo.

Lívian contou que a irmã trabalhava em um posto de gasolina nos Estados Unidos quando morava com a mãe. Agora, Juliana decidiu por vontade própria ser motorista de aplicativo. "Ju morava com a Martha [Rangel, mãe de quatro filhos de Renato] nos Estados Unidos durante muitos anos e trabalhava lá em posto de gasolina porque sempre amou carro e dirigir... polemizaram o fato dela ser Uber, o que a gente não vê problema nenhum porque é um emprego legítimo", afirmou.

Inclusive, a jovem contou que a irmã morou por muitos anos com o pai. "Depois de um tempo, foi casada e se divorciou. Teve a Julia, que mora com a gente... ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar", comentou.

Por fim, Lívian comentou sobre os rumores de que a irmã abriu uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. "A gente não fazia ideia. Falei 'como assim?'. Não entendi nada", afirmou.

Renato Aragão desmente os rumores

O humorista Renato Aragão concedeu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e disse que nunca deixou os filhos de lado e que respeita as escolhas de cada um. "Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença — nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, está até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular".

Juliana morava com a mãe, que faleceu e, segundo Renato, foi escolha dela trabalhar como motorista de aplicativo. "Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo".

Leia também: Ator revela a verdade sobre como era trabalhar com Renato Aragão: ‘Lenda urbana’