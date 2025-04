Do fechamento do caixão ao sepultamento: veja os próximos passos do funeral do Papa Francisco

O sepultamento do Papa Francisco será realizado na manhã deste sábado, 26, na Praça de São Pedro, no Vaticano. veja os próximos passos do funeral

O Papa Francisco morreu na última segunda-feira, 21, aos 88 anos, e o funeral oficial será realizado na manhã deste sábado, 26, na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia acontecerá após três dias de velório aberto, durante os quais o público teve a oportunidade de dar o último adeus ao pontífice.

Com isso, diversas cerimônias marcam a despedida e o sepultamento do Santo Padre. Antes do início do funeral, ainda nesta sexta-feira, ocorrerá o fechamento do caixão em uma cerimônia presidida pelo cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo da Igreja Católica.

Antes de ser fechado, um véu branco será colocado sobre o rosto do Papa Francisco, e água benta será aspergida sobre seu corpo. O camerlengo também colocará medalhas cunhadas durante seu pontificado, além de um pergaminho com seus feitos.

O caixão será então fechado com duas tampas: uma de zinco, que será soldada, e outra de madeira. Ambas terão a cruz, o nome e o brasão do Papa. Ao final da cerimônia, será lido o Salmo 26 (27), conhecido pelo verso: "O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei?"

Por fim, o camerlengo proclamará: "Concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno. E que a luz perpétua brilhe para ele. Descanse em paz. Amém". As informações são do portal g1.

Missa do funeral

A missa do funeral do papa Francisco começará às 10h de sábado (5h, pelo horário de Brasília). O caixão fechado será colocado em frente ao altar externo da basílica. Segundo informações do Vaticano, durante a Missa das Exéquias, as autoridades serão dispostas conforme o protocolo.

"Na primeira fila estarão os presidentes da Argentina — terra natal do Papa — e da Itália; em seguida, os membros da realeza e demais presidentes, segundo a ordem alfabética francesa. A lista completa das delegações será divulgada à tarde", informaram.

Por fim, será sepultado na Igreja de Santa Maria Maior, em Roma. O túmulo foi feito em mármore da região da Ligúria, na Itália. E traz apenas a inscrição “FRANCISCUS” — um pedido do próprio papa em seu testamento — e a reprodução de sua cruz peitoral. No domingo, 27, o local já poderá ser visitado pelos fiéis. Veja a foto.

