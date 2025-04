Por que Luciano Szafir utilizou dispositivo no abdômen? Médica explica: 'Considerado grave'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana de Paula explica o motivo do uso do dispositivo médico por Luciano Szafir após internação

No final do ano de 2021, Luciano Szafir (56) utilizou uma bolsa de colostomia por cerca de 10 meses, como consequência de uma complicação da Covid-19. O artista se recuperou bem e passou pela cirurgia de reversão para a retirada do aparelho. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana de Paula, médica clínica geral, avalia o caso do modelo.

À época, o ator passou a usar a bolsa de colostomia depois de ter uma alça do intestino perfurada, durante o tratamento de uma embolia pulmonar provocada por uma reinfecção de Covid-19. Szafir passou um mês internado no ano de 2021.

Segundo a Dra. Giovana G. Paula, a bolsa de colostomia é um dispositivo externo que coleta fezes por meio de uma abertura cirúrgica feita na parede abdominal, chamada estoma. Essa abertura é conectada ao intestino grosso, permitindo a eliminação de resíduos fora do corpo.

"A colostomia é recomendada em casos em que o trânsito intestinal precisa ser temporária ou permanentemente interrompido — como em situações de obstrução, perfuração intestinal, doenças inflamatórias graves, câncer colorretal ou infecções severas", explica.

POR QUE LUCIANO SZAFIR USOU A BOLSA DE COLOSTOMIA?

No caso de Luciano Szafir, ele colocou a bolsa de colostomia após ter uma alça do intestino perfurada. Segundo a Dra. Giovana, a perfuração intestinal leva ao vazamento de conteúdo fecal na cavidade abdominal, podendo causar uma infecção generalizada chamada peritonite.

"Esse quadro é considerado grave [...] no caso do ator, essa complicação ocorreu enquanto ele tratava uma embolia pulmonar, ou seja, a obstrução de artérias nos pulmões por coágulos, agravada por uma reinfecção por Covid-19. A bolsa de colostomia foi, portanto, uma medida emergencial e salvadora, permitindo a cicatrização da região lesionada", aponta.

QUAIS OS CUIDADOS?

Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, o uso da bolsa requer atenção especial à higiene para evitar infecções e irritações na pele ao redor do estoma. A especialista aponta quais os cuidados necessários com o dispositivo médico.

Manter a região limpa e seca;

Trocar a bolsa com regularidade;

Observar qualquer sinal de vermelhidão;

Sangramento ou secreção;

"Além disso, o paciente deve receber orientações nutricionais específicas e apoio psicológico, já que a adaptação pode afetar a autoestima e a rotina diária", finaliza a Dra. Giovana G. de Paula ao avaliar o caso do modelo Luciano Szafir.

Vale lembrar que o artista começou a carreira como modelo aos 17 anos, chegando a se mudar para o exterior para trabalhar. Cerca de 10 anos mais tarde, Luciano Szafir fez sua estreia como ator na novela ‘Anjo Mau’. Ficou na Globo até 2002 quando participou de ‘O Clone’.

Leia mais em:Médica explica diagnóstico que levou Luciano Szafir a ser internado: 'Condição médica grave'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: