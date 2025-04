Ceci Mota usa sua essência para inspirar mulheres no agro: 'Faz parte de mim'

Em entrevista ao CARAS Country, da Revista CARAS, Ceci Mota conta como decidiu inspirar mulheres através de palestras e mentorias

Nascida e criada no campo, Ceci Mota (34) vivenciou, desde muito cedo, a rotina da Fazenda Gameleira, em Lagoa Grande, Minas Gerais: da lida com o leite e o plantio de soja, feijão e milho, à vida em contato com a terra e os animais.

Formada em Medicina Veterinária, Ceci Mota já atuou ao lado de seu avô e seu pai e, hoje, é sucessora em um processo respeitoso . "O meu pai é quem toca a fazenda até hoje. O agro faz parte de mim, está na minha essência, no meu sangue", afirma ela, em entrevista ao CARAS Country, da Revista CARAS.

Sempre digo que o agro é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas.

Através de suas raízes, Ceci encontrou um novo propósito: inspirar outras mulheres dentro e fora do campo por meio de palestras e mentorias. "Sempre digo que o agro é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas. Não é só sobre uma terra ou sobre animais, é sobre tudo isso junto, trabalhando para algo melhor e maior", avalia ela.

Enquanto não assume a sucessão da Fazenda Gameleira, em Lagoa Grande, MG, Ceci atua como coach e auxilia mulheres a encontrarem seu espaço no agro.

