Lembra dela? Ex-atriz mirim de Caminho das Índias se casa com a namorada

Ex-atriz mirim da novela Caminho das Índias, Nauhana Costa se casa com Ashley nos Estados Unidos. Veja como ela está hoje em dia

Ex-atriz mirim da novela Caminho das Índias, Nauhana Costa está casada! Nesta semana, ela anunciou que oficializou seu casamento com a namorada, Ashley. De acordo com o jornal Extra, a união aconteceu em Boston, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a jovem mostrou as fotos com a esposa, nas quais as duas aparecem vestidas de noivas para o grande dia. Na legenda, ela comemorou a união das duas.

"Em 2024 botei um bambolê no dedo com a minha de fé. Comemoramos com nossos amigos tornando ainda mais especial e adotamos nossa filha de quatro patas. Casei!", disse ela.

Além de atuar em Caminho das Índias, Nauhana também esteve nos elencos de Cordel Encantado e da Dancinha dos Famosos, do Domingão com Faustão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nauhana (@a_nauhana)

Outra ex-atriz mirim fala de cachê

A ex-atriz mirim Amanda Azevedo, que viveu Ada Franco Leal em Caras & Bocas (2009), contou ter recebido um cachê modesto da Globo pela reprise da novela. Com o folhetim previsto para ser exibido na íntegra pelo canal Viva a partir de março do próximo ano, a atriz contou que recebeu apenas R$ 50 pelos direitos de imagem.

Amanda, que atualmente trabalha como professora de inglês, falou sobre o assunto em suas redes sociais. "Galera, então... Vocês pediram tanto: 'Aí, Amanda, volta para a televisão, volta para televisão'. Vou voltar, mas na reprise. Caras & Bocas vai reprisar. E é o seguinte: a Globo já está fazendo suas graças. Pô, na moral, tô tirando onda. Eles já pagaram, o cash já caiu”, iniciou ela.

Ela ainda contou ter recebido apenas R$50. "[Falam] ‘caraca, Amanda, isso tudo? Assim eu vou te invejar’. Pois é, gente, R$ 50, tá? Eu nem sei o que faço com tanto dinheiro, não sei nem por onde começar", debochou a jovem.

"O que eu faço? Eu viajo? Viagem, vou ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que tem alguma base que dá pra comprar com R$ 50? Não, as bases estão todas R$ 90, né? Será que dá pra comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, gente, é muita coisa. É muito, muito, sabe?", complementou.

Leia também: Fernanda Vasconcellos reencontra ex-atriz mirim de Páginas da Vida