Joaquim Lopes completa 45 anos; ator teve casamento de uma semana com famosa

Galã da televisão, Joaquim Lopes teve namoro de cinco anos com atriz que terminou após uma semana de casamento em 2009

No dia 25 de abril, o ator Joaquim Lopes completa 45 anos. Casado desde 2021 com a cantora Marcella Fogaça, o artista é pai das gêmeas Sophia e Pietra, que complataram 4 anos em março de 2025. Antes do relacionamento duradouro, o galã já teve casamento de uma semana com outra famosa, a atrizThaís Fersoza. Relembre ocasião que gerou o fim da união em 2009.

Casamento-relâmpago

Se na carreira Joaquim Lopes sempre colecionou bons momentos, sua vida pessoal chamou atenção por polêmicas em relacionamentos passados — especialmente em 2009. No dia 25 de abril daquele ano, data em que completava 29 anos, ele se

casou com a atriz Thaís Fersoza, após cinco anos de namoro. A cerimônia aconteceu na tradicional Igreja São José, em São Paulo, com a presença de nomes conhecidos como Gabriel Gracindo (47), Rafaela Mandelli (45) e Tiago Santiago (62). No entanto, a união durou apenas uma semana: o casal se separou durante a lua de mel.

O escândalo cresceu ainda mais quando, logo após o rompimento, Joaquim assumiu publicamente o namoro com Paolla Oliveira (43). Rumores deram conta de que o envolvimento com a atriz já existia enquanto ele ainda estava noivo de Thaís, o que gerou duras críticas e rendeu manchetes por meses. Joaquim e Paolla ficaram juntos até fevereiro de 2015.

Entre 2016 e 2017, ele teve um breve relacionamento com a atriz alemã Ruby O. Fee (29), antes de iniciar um novo capítulo pessoal e emocional em sua vida.

Família feliz

Depois de anos sob os holofotes por conta da vida amorosa agitada, Joaquim reencontrou a estabilidade ao lado da cantora e compositora Marcella Fogaça, com quem começou a namorar em 2018. O relacionamento evoluiu com serenidade e, em 2021, os dois oficializaram a união. Em março de 2021, Joaquim e Marcella celebraram a chegada das filhas gêmeas Sophia e Pietra, que completaram quatro anos em 2025.

Na paternidade, ator passou a dividir com o público não apenas seus projetos profissionais, mas também momentos íntimos e reflexões sobre a criação das filhas. Joaquim tornou-se uma voz afetuosa sobre o papel do pai presente, mantendo uma imagem mais reservada e serena, longe dos escândalos que marcaram sua juventude.

Como Joaquim Lopes ficou famoso?

Joaquim Lopes nasceu em Campinas, interior de São Paulo, em 25 de abril de 1980. Ainda jovem, demonstrou talento artístico e seguiu para o teatro aos 19 anos, com formação na Escola Superior de Artes Célia Helena.

A estreia nos palcos veio em 1999 com o clássico Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, e ele não parou desde então. Entre cursos de interpretação, estudos de Teatro Russo e participações em peças como Do Lado de Fora da Porta e Confidências e Confusões Masculinas, Joaquim construiu uma base sólida antes de migrar para as telas.

Foi em Os Ricos Também Choram (2005), no SBT, que Joaquim fez sua estreia na televisão. Em seguida, consolidou-se como ator em Amigas & Rivais (2007), vivendo o romântico e atrapalhado Ulisses, personagem que abordava temas como preconceito e HIV com leveza e empatia.

Com destaque crescente, ele foi convidado para o filme Uma Professora Muito Maluquinha (2010), atuando ao lado de Chico Anysio (1931-2012) e Paolla Oliveira. O salto para a Globo aconteceu em Morde & Assopra (2011), e papéis em novelas como Sangue Bom (2013), Geração Brasil (2014), Império (2014) e Orgulho e Paixão (2018) consolidaram sua imagem de galã versátil e bem-humorado.

