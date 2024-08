Ex-atriz da Disney é presa após acusação de agressão doméstica

A ex-atriz da Disney Skai Jackson foi detida no início de agosto em Los Angeles, nos Estados Unidos

A atriz Skai Jackson, que é ex-estrela das séries infantis da Disney, foi presa em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site da revista People, ela foi detida no dia 8 de agosto no Estúdio da Universal.

A jovem foi acusada de agressão contra uma pessoa. As câmeras de segurança mostraram quando ela empurrou uma pessoa e foi detida pelos seguranças do local.

Jackson ficou presa por algumas horas, e liberada na sequência. A vítima não teve ferimentos.

A atriz é conhecida por ter interpretado a personagem Zuri Ross na série Jessie e também por ter participado da competição Dancing With The Stars em 2020.

Filho de Nicolas Cage foi detido

Filho do ator Nicolas Cage, Weston Cage foi preso em uma delegacia de Los Angeles na quarta-feira, 10, após ser acusado de agressão com arma mortal. De acordo com o site da revista People, ele foi detido por causa de um mandado emitido após um incidente no início do ano.

Para sair da prisão, o rapaz precisou pagar uma fiança de US$ 150 mil - cerca de R$ 816 mil. O rapaz ficou detido por apenas algumas horas.

Por enquanto, as autoridades não revelaram os detalhes sobre o incidente que culminou na prisão do rapaz. A imprensa especula que possa ter uma relação com o que aconteceu em 28 de abril, quando ele teve uma briga com a mãe, Christina Fulton, na casa dela em Los Angeles. Na época, a polícia registrou um relatório de agressão. A mãe dele disse que foi tentar ajudar o filho durante um colapso mental que se tornou uma experiência horrível para todos, mas ela quer apoiá-lo na busca pela melhora.

Esta não foi a primeira vez que Weston foi preso. Em 2017, ele foi detido por dirigir alcoolizado e atropelar uma pessoa.