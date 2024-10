Evaristo Costa revela seu verdadeiro objetivo ao pedir demissão da Globo

Em declaração surpreendente, Evaristo Costa abre o coração sobre sua decisão de sair da Globo após sucesso em telejornal

O apresentador e jornalista Evaristo Costa relembrou o seu objetivo na época em que pediu demissão da Globo. Ele trabalhava no Jornal Hoje e decidiu sair da emissora em busca de novos objetivos profissionais.

Em participação no podcast PodCringe, o comunicador abriu o coração sobre o desejo. "Meu objetivo, o que eu queria para mim, era diminuir minha carga de trabalho o mais rápido possível. Aí eu entrei num ramo maravilhoso, que é o da publicidade, porque eu sempre fiquei no jornalismo", disse ele.

Então, ele refletiu sobre o início do trabalho na internet. "O que as pessoas querem ver de mim na internet? Elas não queriam chamada de jornal, mas um personagem diferente do que estavam acostumadas a ver na TV. Eu mostrei que o apresentador também é um ser humano que tem problemas, mostrar os bastidores, como é sua vida, sempre a minha profissional, porque sempre preservei a minha privacidade", declarou.

Por fim, Costa disse: "Eu fui modelando meu caminho para saber como seria sair da televisão e seguir trabalhando porque hoje eu trabalho com publicidade. É a melhor coisa do mundo. Eu amo. Sou contratado para gravar publicidade, a empresa me traz para o Brasil, eu trabalho e volto para minha casa na Inglaterra".

Tatuagens de Evaristo Costa

O jornalista Evaristo Costa, que é ex-apresentador da Globo, surpreendeu os fãs ao mostrar que possui tatuagens em seu corpo. Há pouco tempo, ele aproveitou o dia quente em Portugal para curtir a piscina do hotel durante o verão europeu.

Nas fotos, ele apareceu apenas de bermuda e deixou à mostra suas tatuagens no braço e na barriga. O comunicador fez desenhos inspirados em lobos.