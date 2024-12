Suposta causa da morte de apresentador encontrado sem vida é revelada

O apresentador João Bernardo Simões foi encontrado morto em seu apartamento e a polícia aponta a suposta causa da morte dele

O apresentador João Bernardo Simões, que era conhecido como JB, foi encontrado morto em seu apartamento em Santos, litoral de São Paulo, na última segunda-feira, 9. Agora, a Polícia Civil apontou a possível causa da morte dele.

De acordo com o site G1, a polícia informou que ele teria falecido em decorrência da insuficiência respiratória por conta da broncoaspiração. Isso acontece quando a pessoa engasga com alguma substância nas vias aéreas, ou seja, alguma coisa obstruiu a região. Outra possibilidade é que o apresentador tenha sofrido um infarto fulimante, vomitado e broncoaspirado, levando à morte.

Segundo o médico Marcelo Bechara em conversa com o G1, o engasgo pode levar à morte. “O paciente não vai conseguir respirar, dá insuficiência respiratória aguda e, se não for resolvida no tempo hábil, pode levar à parada respiratória, que pode levar à piada cardiorrespiratória e à morte”, disse ele.

A causa da morte do apresentador ainda não foi oficialmente definida pelos órgãos responsáveis. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo espera o resultado dos laudos e exames periciais do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal.

Quem era JB?

João Bernardo Simões nasceu no dia 12 de agosto de 1960, em Santos. Ele começou a carreira com uma coluna social no então jornal Boqueirão News. Em 1997, o apresentador fundou o Programa JB na Santa Cecília TV, onde tornou-se referência ao fazer coberturas de eventos sociais, corporativos, culturais e beneficentes.

JB era graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração de Recursos Humanos, mas foi na área da comunicação que o apresentador consolidou a carreira.

Antes do Programa JB, o apresentador passou por empresas nacionais e multinacionais, foi cabeleireiro e proprietário de salão de beleza.