Com Ravi internado, Eliezer expõe situação inusitada no hospital: 'Deu ruim'

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para compartilhar uma situação inusitada que passou no hospital em meio ao estado delicado de seu filho caçula, Ravi, fruto do casamento com a influenciadora digital Viih Tube. Nos stories do Instagram, ele mostrou que pegou dois tênis iguais, do mesmo modelo, mas eram dois pares do pé esquerdo.

"Gente, deixa eu contar o que está acontecendo. A gente está em uma dinâmica de hospital, então toda vez que eu tenho um compromisso, eu trago minha roupa pra cá e aqui eu me arrumo pra ir fazer o trabalho, fazer alguma coisa. Aí eu fui em casa pegar a minha roupa de hoje e acabei pegando igual", contou ele, que mostrou ter pegado o mesmo pé de dois modelos de tênis diferentes.

"Amor, se te conforta, não tinha percebido", disse Viih Tube, que ainda sugeriu que ele fosse para seu compromisso de chinelo. "Mas como é que vou colocar no pé? Não entra", respondeu Eli. "Eu tenho vários pares de tênis brancos iguais e aí eu peguei o mesmo pé. E agora estou indo para o trabalho e não dá nem tempo de ir em casa", encerrou ele.

Na legenda, ele completou: "Tenho me arrumado no hospital para ir trabalhar. Trago de casa as roupas e tênis para cá, mas fui pegar um tênis branco e deu ruim".

Como foi o mêsversário de Ravi?

Vale lembrar que Ravi completou seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 11. Internado há cerca de duas semanas em um hospital de São Paulo, ele ainda ainda não teve seu diagnóstico fechado pelos médicos e revelado pelos pais. Com isso, a família decidiu fazer uma festa intimista no quarto do hospital.

Logo cedo, Eliezer começou a organizar a decoração do quarto para a festinha. Ele levou bandeirinhas com a mensagem ‘Parabéns’ e também chapéu de festa para enfeitar o local. "Hoje o Ravi completa 1 mês de idade, um mêszinho de vida. A gente não vai comemorar como a gente achou que iria, que a gente gostaria, na verdade. Mas a gente vai comemorar. A Viih está chegando com um bolinho e docinhos”, disse ele.

Viih Tube fez uma publicação no Instagram para celebrar a data e falou sobre estar confiante em sua melhora e saída do hospital. Mais tarde, ele ganhou outra festinha na unidade médica.

