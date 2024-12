Iguais! Irmã de Gabriel Braga Nunes é a cara dele. Veja a foto

Gabriel Braga Nunes faz rara aparição com a irmã e a semelhança física entre eles rouba a cena. Veja a foto e compare os rostos deles

O ator Gabriel Braga Nunes fez uma rara aparição com sua irmã, Nina Braga Nunes. Na noite de terça-feira, 10, os dois posaram juntos após o espetáculo Outros Toms, no MASP Auditório, em São Paulo. Ele fez uma participação especial na produção junto com a Studio3 Cia. de Dança e recebeu o carinho de sua irmã.

Os dois posaram abraçados após a apresentação e a semelhança física entre eles roubou a cena. Gabriel e Nina mostraram que são muito parecidos fisicamente, mas não são gêmeos - ela é dois anos mais jovem do que ele. Os dois são filhos da atriz Regina Braga.

Há pouco tempo, o ator contou que eles são parecidos desde a infância. “Sempre fomos muito parecidos mesmo. A gente também acha. Fiz uma peça uma vez, em que virava mulher no meio do espetáculo e usava uma peruca preta lisa. Ali, eu era a minha irmã perfeita. Desde pequenininhos, sempre fomos parecidos”, disse ele.

Vale lembrar que Nina Braga Nunes é fisioterapeuta e trabalha com espetáculos de teatro.

Gabriel Braga Nunes posa com a irmã, Nina Braga Nunes - Foto: Leandro Menezes / Divulgação

A família de Gabriel Braga Nunes

O ator Gabriel Braga Nunes encantou seus fãs nas redes sociais ao exibir uma foto inédita e rara ao lado de sua família. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção ao ver uma imagem de sua família reunida e compartilhou na web.

Na nova foto, o astro apareceu com a esposa, Isabel Nascimento, e as duas filhas, Maria, de 9 anos, e Valentina, de 3 anos. Nos comentários, a esposa dele escreveu: “Nossa máfia, minha vida!”.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2012 e se casaram em 2014. O trabalho mais recente dele na TV foi em Verdades Secretas 2.