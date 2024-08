Equipe do Fofocalizando manda recado para Leo Dias: ‘Muita força’

Equipe do programa Fofocalizando, do SBT, lamenta a morte da mãe do colunista Leo Dias e manda recado para o jornalista

A equipe do programa Fofocalizando, do SBT, se pronunciou sobre a morte da mãe do colunista Leo Dias. A dona Virginia Lima Dias faleceu nesta sexta-feira, 16, mas a família não revelou detalhes sobre a causa da morte.

Nas redes sociais, os colegas de trabalho de Leo Dias na TV escreveram um recado carinhoso para lamentar este momento de luto.

"Toda a equipe do Fofocalizando lamenta a morte de dona Virginia Lima Dias, uma das nossas maiores fãs, a que fazia questão de ter por perto uma televisão sintonizada no SBT para não perder um dia que só do nosso programa, a mãe do nosso querido apresentador @leodias! Leo, nossos sinceros sentimentos. Muita força para você e todos os seus familiares. Um grande abraço de toda equipe do Fofo!", escreveram.

A morte de Dona Virginia foi anunciada por Leo Dias no Instagram. "Luto. Hoje minha mãe descansou. Te amarei eternamente", escreveu ele na legenda. Discreta, ela pouco aparecia publicamente.

Nos comentários, diversos famosos e seguidores do jornalista deixaram mensagens de apoio ao momento difícil. "Meus sentimentos Léo. Muita força pra você e toda sua família", disse a cantora Adryana Ribeiro. "Meus sentimentos, Léo! que Deus conforte você e toda a sua família", declarou a cantora sertaneja Yasmin Santos.

"Nossos sentimentos querido Leo. Que Deus conforte seu coração e todos seus familiares", comentou o humorista Tiago Barnabé. "Meus sentimentos querido Leo!", falou Márcia Sensitiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofocalizando (@fofocalizando)

Leo Dias falou de Silvio Santos na TV

O colunista Leo Dias surpreendeu os telespectadores do programa Fofocalizando, do SBT, ao falar sobre os bastidores da atração. Em uma quebra de protocolo ao vivo nesta quinta-feira, 1º, ele fez questão de destacar a importância do apresentador Silvio Santos para o programa.

Em sua declaração, ele contou que o comunicador veterano sempre apoiou a atração de fofocas de celebridades na grade de programação do SBT. "Eu só queria, rapidamente, interromper aqui pra agradecer a uma pessoa. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Esse programa foi criado pelo Silvio Santos. E é graças a ele que em 2024 o programa continuou no ar. Depois da edição especial de aniversário aqui, que nós fizemos pro Silvio, ele decidiu que o programa continuaria, ele deu mais uma chance pra gente", disse ele.

Então, Dias ainda destacou a parceria com seus colegas de trabalho. "Chegou a Cariúcha, trouxe um ar novo, veio com mais força ainda. Nós três [Leo Dias, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano] nos unimos cada vez mais, depois daquele final de ano complicado. Aí o Esquilo voltou, a volta do Esquilo foi fundamental. O Esquilo traz essa coisa de entretenimento, essa coisa mais leve ao programa", afirmou.