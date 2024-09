Equipe de João Silva esclarece ida do apresentador à Record

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de João Silva responde os rumores sobre possível ida do filho de Fausto Silva para Record

Nesta semana surgiram boatos que João Silva (20), filho do apresentador Fausto Silva (73), estaria sendo sondado por uma emissora: a Record TV. Os rumores apontam que o jovem deve substituir Rachel Sheherazade (51) nos domingos do canal. A equipe do comunicador esclarece sobre a suposta ida dele ao canal.

Segundo informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, a audiência da atração Domingo Record, comandado por Rachel Sheherazade, está sendo uma dor de cabeça para a emissora. Por conta dos baixos índices de audiência, os rumores apontam que ela poderia ser substituida pelo filho do apresentador Fausto Silva, inclusive, que já estaria sendo sondado pelo canal.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de João Silva respondeu aos rumores sobre a ida do filho de Fausto Silva para Record, eles informaram que não procede essa informação! O apresentador não está em negociação com a emissora.

Foi no mês de abril que surgiram os boatos de que João Silva estaria em negociação com a Record. No começo, a informação era de que ele poderia substituir Rodrigo Faro (50). Porém, na época, em contato com a CARAS Brasil, a equipe de comunicação da emissora negou os boatos e reforçou que eles não tinham feito nenhum contato com o apresentador.

João Silva vai começar nos domingos da Band nesse próximo final de semana. O Programa do João, que era apresentado aos sábados, às 20h30, agora vai ao ar todos os domingos, a partir das 22h. A mudança de horário foi estratégica, pois esse é um horário mais clássico para os programas de auditório, sem contar a tentativa de alcançar um novo público.

'É UMA HONRA'

Recentemente, em entrevista à Revista CARAS, João Silva falou sobre o início da vontade de trabalhar na TV e também abriu o jogo sobre as comparações que recebe em relação a Faustão, que além de seu pai e um dos maiores apresentadores da televisão brasileira.

"A comparação é uma honra, porque tenho orgulho de ser filho dele", começa João Silva, que afirma se sentir ainda mais grato após o transplante de coração de Faustão . "Isso uniu ainda mais a família e o que ficou foi o senso de gratidão a Deus por ter dado essa oportunidade de viver uma vida nova, com um coração novo, a mil por hora."

