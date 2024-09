Equipe de Ana Hickmann se pronuncia após rumores sobre emissora de TV

Será que Ana Hickmann vai mudar de emissora de TV? A equipe dela reagiu aos boatos que tomaram conta da internet nesta segunda-feira, 2

A apresentadora Ana Hickmann foi alvo de boatos envolvendo a sua carreira na TV. Nesta segunda-feira, 2, os rumores levantaram a possibilidade da loira sair da Record e ir para a RedeTV! Para substituir o apresentador Geraldo Luis. Porém, a equipe dela negou.

Em contato com a CARAS Digital nesta tarde, a assessoria de imprensa dela negou os boatos. “A informação não procede”, afirmou.

Vale lembrar que Hickmann faz parte do time de apresentadores do programa Hoje Em Dia, nas manhãs da Record. Enquanto isso, o noivo dela, o apresentador Edu Guedes, assinou com a RedeTV há pouco tempo e comanda o programa Fica Com a Gente nas manhãs da emissora.

Pedido de casamento

Ana Hickmann produziu um diário de viagem em vídeo e mostrou aos seguidores como foi pedida em casamento por Edu Guedes, com quem assumiu o relacionamento recentemente. A apresentadora dividiu o momento emocionante que aconteceu em Portugal, durante um momento de lazer romântico entre os dois pombinhos.

Tudo começou quando Ana desembarcou no país europeu e o cozinheiro a esperou com flores no aeroporto. A apresentadora contou que a visita ao país se tratava de um período de férias dos dois e foi durante um momento de descontração que Edu propôs à namorada.

O casal estava durante um jantar romântico, onde Ana ainda se referiu ao noivo como "príncipe encantado" e passou um tempo agarradinho com o artista. Foi durante o momento de chamego que a apresentadora dividiu com seguidores como foi pedida em casamento.

"Durante o almoço, ele me entregou uma carta com algumas flores, mas eu não vou compartilhar porque é só minha. No final estava escrito: 'P.S: Você quer casar comigo?' e eu disse sim", disse ela mostrando aos fãs o anel que ganhou.