Ana Hickmann se emociona em palestra: ‘Pedi socorro’

Ana Hickmann relembra marcas na pele durante palestra ao falar de sua separação: ‘A partir daquele momento, nunca mais nada seria igual’

A apresentadora Ana Hickmann ficou emocionada ao relembrar quando acusou o ex-marido de agressão. Em uma palestra nesta quarta-feira, 17, a estrela mostrou as marcas do hematoma em seu corpo e desabafou sobre o que viveu.

"Eu tentei sair desse relacionamento tóxico. Eu tentei sair de uma situação que não me fazia bem e começou a colocar meu filho em perigo também. Só que de novo vem aquela pessoa que diz: não faça isso, você vai destruir a sua vida, olha o seu filho. Você vai acabar com a sua família? Infelizmente, lá atrás, eu achava que o que aconteceu com a minha mãe jamais iria acontecer comigo. Era cheia de segurança, uma menina que queria ganhar o mundo. Não sabia o que ia fazer da vida. Só tinha uma certeza: eu queria ser autossuficiente, queria trabalhar, queria ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos e ia dar certo. E fui buscar o mundo mesmo. E assim segui. Comecei um relacionamento, me casei muito jovem e tinha certeza que estava fazendo o certo. A vida foi seguindo, muita coisa foi acontecendo. A gente vai amadurecendo, vai vivendo certas situações e coisa que a gente não gosta”, disse ela.

Logo depois, ela citou o dia em que decidiu pedir a separação. "A marca desse braço aconteceu no dia 11 de novembro de 2023. Foi o dia em que eu pedi socorro. Eu nunca mostro essas imagens para ninguém. Aliás, essa semana completou 8 meses. E eu quis fazer isso porque quis mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencie. Somos as mesmas, e passamos pelas mesmas coisas. Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres”, afirmou.

Na sequência, Hickmann relembrou a conversa com a delegada que cuidou de sua denúncia. "Comecei a falar com a delegada que me atendeu, era uma mistura de medo, angústia, de dor física, dor na alma e vergonha. De vergonha de admitir que aquilo estava acontecendo, que a pessoa que tinha feito aquele machucado no meu braço era o pai do meu filho. E que a partir daquele momento nunca mais nada seria igual. ‘Você não tem culpa e você merece ser feliz’. Quando eu ouvi isso, eu falei: se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, eu vou ser melhor mãe e vou ser um exemplo para ele”, declarou.

Por fim, Ana disse: "E acreditem, também fui julgada por isso: ela não está sofrendo, não está chorando. Ah, tá tudo certo. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo. No final do dia, só a gente sabe o que está acontecendo. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: tenham a coragem de colocar na frente de vocês o escudo de guerreira. Parece difícil, não vou conseguir. Saiba que vocês também têm ajuda”.