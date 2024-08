A apresentadora Eliana foi a convidada de Ana Maria Braga no programa Mais Você desta sexta-feira, 16. Veja como foi o papo!

A apresentadora Eliana foi a convidada de Ana Maria Braga no Mais Você desta sexta-feira, 16. Durante o papo, a recém-contratada da Globo falou sobre sua estreia no Saia Justa, do GNT, e as duas lembraram o programa em que ela falou sobre sexo.

"Ana, o que é melhor que sexo?", quis saber Eliana. "Sexo", devolveu Ana Maria. Eliana se divertiu com a resposta da amiga e opinou: "Eu já gosto de um edredonzinho, um filminho, um chocolatinho. Tudo o que leva à comunhão, que é mais do que o prazer, que o deleite", disse.

Eliana surpreende ao expor detalhes da intimidade no Saia Justa

Enquanto conversava com suas colegas de sofá, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, Eliana iniciou a conversa sobre orgasmos. A apresentadora contou que, em alguns momentos, chegou a chorar durante o ato: “Já chorei! Nossa, que delícia. Acontece, acontece. É um negócio muito forte”, a loira abriu o jogo sobre a intimidade.

Tati também compartilhou sua experiência, mencionando que viveu algo semelhante, e Bela concordou com a loira: "Tem sexo que vai além do prazer. Eu já cheguei a chorar bastante." Rita, por sua vez, revelou que ainda não viveu essa experiência, mas também abordou o tema do prazer ao lado das colegas na atração que estreou há apenas uma semana.

"Deus foi tão bom com a gente, com nós mulheres, que tem o órgãozinho que foi feito só para isso, o clitóris está lá só para isso”, opinou. Para concluir o assunto, Eliana destacou a importância do autoconhecimento e também do prazer a sós, como um conselho: "Você também pode chegar nessa emoção sozinha”, disse a apresentadora.