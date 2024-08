Eliana recebe Maisa Silva em estreia de seu quadro no 'Fantástico'

De volta às telinhas! A apresentadora Eliana receberá a atriz Maisa Silva em estreia de seu quadro semanal no 'Fantástico'

O público finalmente poderá matar a saudade de acompanhar Eliana nas telinhas! Neste domingo, 4, a apresentadora fará a estreia de seu quadro no 'Fantástico' e receberá como primeira convidada a atriz Maisa Silva. Ex-contratadas do SBT, as artistas assinaram este ano com a TV Globo.

Enquanto Eliana estará à frente de alguns programas da emissora, Maisa será destaque em 'Garota do Momento', próxima novela das seis. O quadro da loira aos domingos se trata de uma espécie de 'spin-off' do 'Saia Justa', apresentado na íntegra por ela no GNT.

O reencontro entre Eliana e Maisa Silva foi celebrado pela ex-Carrossel diretamente nas redes sociais. Através do perfil oficial da Globo, as duas mostraram um pouco dos bastidores da gravação da entrevista.

"Gente, é a primeira vez que participo do Fantástico na minha vida inteira. E ainda bem que é com a Eliana", declarou a atriz no vídeo divulgado. "Imagina se eu não estou orgulhosa em receber essa linda mulher que vi crescendo, gente! Aliás, o Brasil viu crescendo. O papo vai ser incrível com a Maisa. Juntas, só que agora na Globo", disse a apresentadora.

Na entrevista, gravada diretamente da casa de Eliana em São Paulo, Maisa falará um pouco mais sobre sua recente mudança para o Rio de Janeiro, carreira e planos. Além disso, a loira também conversará com outras três personalidades na atração dominical da Globo sobre temas que serão abordados no 'Saia Justa'.

Vale lembrar que além do programa no GNT, Eliana também comandará o 'The Masked Singer' e o especial 'Vem que Tem'.

Os bastidores da saída de Eliana do SBT

O diretor dos Estúdios Globo e da TV Globo, Amauri Soares abriu o jogo sobre a contratação de Eliana. Em conversa com a Folha de S. Paulo, ele contou que pensou em contratar a loira após ficar sabendo do desgaste na relação da apresentadora com a emissora de Silvio Santos.

Apesar de a loira não falar sobre o assunto, que também envolve supostos desentendimentos entre ela e Patricia Abravanel, o diretor da Globo confirmou que a relação estava abalada. "Sabíamos que Ivete Sangalo não continuaria no The Masked Singer e queríamos um grande apresentador", iniciou ele.

E completou: "Ouvimos que Eliana, com uma carreira impecável, vivia um desgaste com o SBT. Entrei em campo, vi que estava desgastada mesmo e criamos um pacote, que inclui o Saia Justa, um especial de Natal e um programa de Black Friday", relatou ele.