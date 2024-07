O diretor dos Estúdios Globo e da TV Globo, Amauri Soares abriu o jogo sobre a contratação de Eliana e lembrou que ela "vivia um desgaste com o SBT”

O diretor dos Estúdios Globo e da TV Globo, Amauri Soares abriu o jogo sobre a contratação de Eliana. Em conversa com Folha de S. Paulo no fim de semana, ele contou que pensou em contratar a loira após ficar sabendo do desgaste na relação da apresentadora com a emissora de Silvio Santos.

Apesar de a loira não falar sobre o assunto, que também envolve supostos desentendimentos entre ela e Patricia Abravanel, o diretor da Globo confirmou que a relação estava abalada. "Sabíamos que Ivete Sangalo não continuaria no The Masked Singer e queríamos um grande apresentador", iniciou ele.

E completou: "Ouvimos que Eliana, com uma carreira impecável, vivia um desgaste com o SBT. Entrei em campo, vi que estava desgastada mesmo e criamos um pacote, que inclui o Saia Justa, um especial de Natal e um programa de Black Friday", relatou ele.

Carlos Alberto lembra conversa com Eliana antes da saída dela do SBT

Recentemente, Carlos Alberto de Nóbrega também falou sobre o assunto. Ele foi questionado se a Globo ganhou ao contratar Eliana e lembrou que os dois já haviam conversado sobre a saída dela do SBT.

"O SBT perdeu. Pelo que ela me disse, ela fez bem em sair. Porque ela é muito educada, tem a cabeça no lugar, entendeu? Tá na dela... Então, ela teve... Ela me disse há um ano que já estava planejando sair", lembrou Nóbrega.

"Mas os motivos, a gente não sabe. Ela me disse: 'Olha, Carlos Alberto, eu sei o que estou fazendo, está na hora de ir embora'. Depois teve aquela... Alguma coisa, que eu não sei... Com a Patricia [Abravanel]", deixou escapar o Carlos Alberto.

O que Eliana vai apresentar na Globo?

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo no final do mês passado. Ela vai comandar a nova temporada do Saia Justa, que estreia no dia 7 de agosto. E a estreia dela na TV Globo será em 28 de novembro, quando ela vai apresentar o programa Vem Que Tem, que é uma ação da emissora na Black Friday para o mercado publicitário. Além disso, no final do ano, Eliana vai comandar um especial do The Masked Singer em dezembro de 2024 e também a próxima temporada da atração em 2025.