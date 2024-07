Eliana mostra bastidores de nova temporada do 'Saia Justa': 'Bora balançar'

Nova apresentadora do 'Saia Justa', Eliana surgiu alegre durante gravações para abertura da nova temporada da atração

Contratada do Grupo Globo, Eliana está prestes a fazer sua estreia oficial nas telinhas da emissora! Consagrada como nova apresentadora do programa 'Saia Justa', do canal fechado GNT, a loira não esconde o quanto está ansiosa para a chegada de mais uma temporada da atração.

Em suas redes sociais, Eliana compartilhou com o público registros inéditos nos bastidores. Ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, a artista mostrou um pouco das gravações nos estúdios para a nova abertura do programa, que será bastante colorida.

"De volta ao Brasil e aos trabalhos!!! Vou apresentar o programa ‘Saia Justa’ ao lado das maravilhosas Rita Batista, Bela Gil e Tati Machado. Bora balançar as 'saias' mulherada!! Nosso encontro vai acontecer toda quarta feira às 22:30 no GNT", declarou Eliana na legenda.

E completou: "Avisa que vai ter papo delícia, acolhedor, divertido e necessário. Estreia, dia 7 de agosto!! P.S.: Um pouco dos bastidores da colorida abertura desta nova temporada. Conto mais em breve".

Nos comentários, os telespectadores também não esconderam a ansiedade em rever a loira nas telinhas. "Vai ser sucessoooo!!!!", disse uma internauta. "Que time lindo", falou outra. "Que quarteto de respeito, hen?", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Eliana se despediu do SBT no final de junho de 2024, depois de 15 anos de trabalho. Além do canal fechado, a apresentadora estreará na TV aberta no dia 28 de novembro. Ela comandará o programa Vem Que Tem, uma ação da TV Globo na Black Friday para o mercado publicitário.

Ainda este ano, Eliana estará no especial do The Masked Singer, com previsão para ser exibido em dezembro. A próxima temporada do reality musical também será apresentada pela loira.

Eliana reaparece no SBT após ir para a Globo

A apresentadora Eliana voltou a aparecer no domingo do SBT. Neste domingo, 21, ela reapareceu na telinha da emissora de Silvio Santos durante o programa Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, para uma homenagem especial. Ela gravou um vídeo com um depoimento para o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa na TV.

Tiago fez aniversário e ganhou homenagens no palco do Domingo Legal. Com isso, Eliana apareceu na telinha para falar do amigo. "Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho é mais do que merecido. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com Deus, feliz aniversário, muita saúde", disse ela.