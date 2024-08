Eduardo Sterblitch se derrete ao falar do filho: ‘Tenho me visto nele’

Durante coletiva de imprensa da segunda temporada de 'Os Outros', Eduardo Sterblitch abriu o coração e relatou sua experiência com a paternidade

Na última quinta-feira, 15, estreou a segunda temporada da série Os Outros, sucesso no Globoplay e na TV aberta. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento dessa nova fase e conversou com Eduardo Sterblitch (37), um dos protagonistas. Ele adiantou sobre esse projeto e se derreteu ao falar do filho: "Tenho me visto nele".

O ator e humorista é pai do pequeno Caetano, fruto do seu relacionamento com a atriz Louise D’Tuani (35), o neném tem um pouco mais de um ano de idade. Eduardo revela as transformações em sua vida com o nascimento do filho.

"Eu tenho voltado no tempo, tenho me visto nele, ainda é um momento muito inicial, eu sou muito observador, muito ansioso, então, eu preciso ter calma. É a minha maravilha ele. É a pessoa que eu quero do lado e que me ver", declara.

Eduardo avalia que como Caetano ainda é muito pequeno, ele não tem a real proporção de sua relação com a criança, mas garante que será um grande companheiro e presente na vida de seu herdeiro:"Eu sei que eu vou ser um bom parceiro, ele vai poder contar comigo para tudo, seja o que acontecer, mas eu não sei se eu sou um bom pai, eu acho que vou ser"

MUITA GENTE EVANGÉLICA VAI TER PRECONCEITO

Essa afirmação é de Eduardo Sterblicht com relação ao enredo de Leticia Colin (34), nova integrante da série. Na trama, ela interpreta Raquel, uma corretora de imóveis religiosa e metódica, que zela para que as casas do condomínio sejam vendidas para pessoas que ela considera "do bem". A partir dai, ela vive um conflito com Sérgio, personagem de Eduardo.

"Vocês vão ver que vai acontecer um fenômeno muito interessante. Pela primeira vez, muita gente evangélica vai ter preconceito com a gente, achando que a gente têm preconceito com eles. Vai ser um preconceito oposto. É tanto preconceito com crente, com a galera evangélica, e eu acho que vai acontecer a virada da virada", confira relato completo.

