Dona Déa Lúcia ganha presentes inusitados de Luciano Huck no 'Domingão'

Dona Déa Lúcia fará aniversário na próxima terça-feira (17) e recebeu presentes do apresentador Luciano Huck neste domingo (15)

Dona Déa Lúciafoi surpreendida por Luciano Huck durante o programa 'Domingão' deste domingo, 15. A mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) completará mais um ano de vida no próximo dia 17 e recebeu dois presentes do apresentador: um sutiã gigante e a aparição de um amigo do passado.

Antes de presenteá-la, o marido de Angélica a homenageou. "Muita saúde, eu amo a senhora. Vamos levar o presente para a dona Déa, espero que a senhora goste", disse ele. "Sou uma senhora de respeito", falou ela, antes de abrir o primeiro presente.

Ao abrir a caixa, dona Déa se deparou com um sutiã e Huck explicou que a peça íntima poderia ser usada para guardar doces. "Eu pego as balas ali e boto dentro dos peitos. Mas o meu número é 47, não é 52, não", brincou. "Não tenho experiência para julgar", respondeu ele aos risos.

Don Déa ganha presente de Huck - Foto: Reprodução/Globo

Crush do passado

Depois, Huck chamou alguns homens com caixas de presentes na cabeça e contou que se tratava de um conhecido da mãe de Paulo Gustavo. "Nós temos recebidos cartas do Brasil inteiro. Eu gosto de atender ao pedido do público. Disseram: 'Eu quero poder celebrar a noite de aniversário com ela, quero relembrar tempos antigos'. Quem disse que figurinha não completa álbum?", disse ele.

Após responder algumas perguntas, o homem teve sua identidade revelada. Assim que tirou a caixa de presente da cabeça, ele deu selinho em dona Déa, deixando a plateia e os convidados do palco eufóricos. "Esse cara que está aqui… Eu achava ele um gato, o apelido dele é Zé Buraco, porque quando ele respira faz um buraquinho aqui [no peito]… Ele nunca deu confiança para mim, nunca fomos namorados, não vai mentir não, ele é meu amigo", explicou ela.

Luciano, então, questionou a plateia. "O que vocês estavam gritando que eu não ouvi aquela hora?", perguntou. "Beija, beija!", respondeu o público. Os dois acabaram dando outro selinho.