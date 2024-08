Luciano Huck fica constrangido ao revelar apelido de Angélica: ‘Muito sem graça’

Luciano Huck fica sem graça após deixar escapar um apelido íntimo de Angélica durante participação especial no ‘Domingão’

No último domingo, 25, Luciano Huck passou por um momento inusitado ao revelar um apelido de Angélica durante sua participação no "Domingão com Huck", na Globo. Enquanto apresentava a esposa na batalha de Lip Sync, ele se mostrou visivelmente desconfortável e comentou que ficou "muito sem graça" por ter que usar o nome ao se referir a ela.

Ao anunciar a participação de Angélica no programa, Luciano Huck gaguejou e demonstrou desconforto. Em seguida, ele explicou que tem dificuldade em chamar a esposa pelo nome e acabou revelando o apelido íntimo da apresentadora em casa: "Eu não consigo chamar de Angélica. É vida ou xão [redução da palavra paixão]”, disse, sem graça.

“Então vão sair algumas coisas aqui”, Huck avisou para o público não ficar confuso com os apelidos. Na sequência, Angélica confirmou que o marido ficou envergonhado e sem jeito ao ter que pronunciar seu nome e evitar o apelido publicamente: "Pode ver que ele ficou muito sem graça durante a chamada, ele não sabe [mesmo]", contou.

Na sequência, Angélica e Luciano ainda ganharam elogios de uma das convidadas do programa, Xuxa Meneghel: "É tão bonitinho você a chamando de xão. É com xis", disse. Vale lembrar que as loiras marcaram presença na atração por um motivo muito especial: elas participaram de uma batalha de dublagem, mais conhecida como Lip Sync.

Saiba qual foi o resultado da Batalha do Lip Sync de Angélica e Xuxa:

As apresentadoras Angélica e Xuxa Meneghel participaram da Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, da Globo, neste domingo, 25. Para começar, Xuxa se vestiu de Angélica para uma performance no palco. Logo depois, a esposa de Luciano Huck também se fantasiou como a esposa de Junno Andrade e deu um show no palco.

Xuxa interpretou uma canção de Lady Gaga e na sequência, Angélica dublou uma música de Miley Cyrus. As duas foram muito aplaudidas e elogiadas por suas apresentações. Na hora do resultado, Luciano Huck decretou empate. Ele contou que não queria que a plateia votasse duas porque era um momento de celebrar a trajetória delas de sucesso na TV.