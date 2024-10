Dona Déa dá selinhos em atores famosos durante o Domingão com Huck

No Domingão com Huck, Dona Déa agita os telespectadores ao beijar Cauã Reymond e Juan Paiva na TV

Durante o Domingão com Huck, da Globo, Dona Déa Lúcia agitou os telespectadores ao distribuir beijos em galãs das novelas. No palco, ela deu selinhos nos atores Cauã Reymond e Juan Paiva. Saiba como aconteceu:

Cauã e Juan estiveram no Domingão com Huck para participarem da dinâmica da Batalha do Lip Sync. Durante uma conversa divertida, Cauã lembrou que já beijou Dona Déa no ano passado, mas ele disse que ela disse que ele não beijava bem.

Então, ela se levantou e foi repetir o beijo, deixando os fãs eufóricos. Logo depois, Juan também ganhou um selinho da comentarista.

Vale lembrar que Cauã Reymond está solteiro desde que se separou da ex-mulher. Por sua vez, Juan vive com uma companheira, Luana Souza, que é a mãe de sua filha.

Dona Déa Lúcia nega rumores

Mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia é comentarista do programa Domingão com Huck, da Globo, e foi alvo de rumores envolvendo sua relação contratual com a atração. Nos últimos dias surgiram rumores de que ela teria solicitado um aumento de salário para continuar no programa em 2025. Porém, ela negou os rumores em um comunicado oficial.

Em seu perfil no Instagram, Déa afirmou que ainda não teve uma conversa sobre renovação de contrato com a Globo e qualquer notícia sobre isso não é verdade. Então, ela disse que seguirá trabalhando enquanto tiver disposição.

“Em geral não gosto de responder a fofocas que saem nas redes sociais. Mas esses dias tem circulado uma ‘notícia' sobre a qual faço particularmente questão de me colocar, que diz respeito à minha relação e contrato com a Globo. Quero dizer que estou muito feliz na emissora e principalmente no programa do Luciano Huck, com quem tenho uma relação de amizade e profissional. Nada sobre renovação de contrato ainda foi conversado. Portanto, qualquer notícia sobre isso não procede. Hoje o que posso dizer é que enquanto eu tiver energia e disposição, seguirei firme no trabalho porque ele, acima de tudo, faz bem a mim e a outras pessoas. Isso me gratifica”, disse ela.