Deborah Secco fala sobre cenas de beijos e diz que nunca deu beijo técnico

Deborah Secco comentou sobre as cenas de beijo nas novelas e revelou que nunca deu um beijo técnico, o famoso beijo sem língua

Nesta segunda-feira, 19, Deborah Secco participou do programa Dois Em Cena, exibido pelo Canal Viva, e abriu o jogo sobre as cenas íntimas feitas nas novelas.

A atriz revelou que nunca deu um beijo técnico, o famoso beijo sem língua. "Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída", disse ela.

Além disso, a artista revelou que não tem problema em fazer cenas de intimidade. "Sempre tirei bem as cenas de s***", comentou. Já Valentina Herszage revelou que ainda não teve experiência com cenas desse tipo. "Nunca fiz cenas sensuais", disse.

Sentimento após separação

Em entrevista recente à Marie Claire, Deborah Secco revelou, pela primeira vez, como foi o sentimento de terminar o casamento de nove anos com o ator Hugo Moura. Ambos são pais de Maria Flor, de oito anos, e anunciaram a separação em abril deste ano.

“A separação foi a coisa mais difícil que já vivi na vida inteira. Eu sou filha de pais separados e ainda me dói a ruptura da minha família. Hoje, entendo que meus pais ficaram muito mais felizes para serem mãe e pai melhores após se separarem", disse ela.

Com o término, a famosa optou pelo silêncio e justifica essa decisão como uma forma de proteger a filha, Maria Flor. “Continuamos nesse momento de entendimento, ressignificando as coisas, sempre trazendo também para minha filha que eu e o Hugo, aconteça o que acontecer, estaremos juntos por ela, nos amando. A gente não está mais casado, mas Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida”, contou.

Agora, Deborah confessou que está passando pelo processo de entendimento do turbilhão pós-divórcio. “As pessoas querem uma resposta clara para o término, mas no nosso caso não tem. São respostas profundas. Precisamos cuidar do que mais nos importa, que é o bem-estar da Maria. Queremos que ela passe por isso da forma mais tranquila, amorosa e silenciosa possível”, finalizou.