De volta às telinhas, Show do Milhão troca ajuda da plateia por inteligência artificial

Com retorno ao SBT, nova versão de 'Show do Milhão' trocará auxílio da plateia por assistente de inteligência artificial; entenda

No próximo domingo, 8, o Show do Milhão estará de volta à telinha do SBT! Com comando de Patricia Abravanel, a atração contará com uma versão modernizada. Agora, a emissora tirou a tradicional ajuda da plateia com as placas para colocar um assistente de inteligência artificial, que auxiliará o competidor nas pesquisas sobre o tema das perguntas. As informações são do Notícias da TV.

O quadro fará parte do Programa Silvio Santos e terá o mesmo formato do apresentado anteriormente por Silvio Santos (1930-2024) e Celso Portiolli, que comandou uma versão breve em 2021.

Segundo apuração do veículo, o dono do SBT desejava que Patricia o sucedesse. "Estou muito honrada em apresentar o Show do Milhão, um programa que faz o maior sucesso e é parte da história da TV brasileira. Já estou ansiosa para entregar R$ 1 milhão", disse a apresentadora em nota à impensa.

Para a nova temporada, a emissora fará uma seleção virtual dos participantes. Após esta etapa, 12 competidores serão selecionados via sorteio para concorrerem ao prêmio de R$ 1 milhão. O game show possui uma sequência de 17 perguntas, divididas em três níveis de dificuldades, da mais fácil à mais difícil.

Durante as perguntas, uma novidade será implementada. Com a ajuda de um assistente virtual, comandado por uma inteligência artificial que analisa e coleta dados e informações de uma rede, o participante tem a opção de solicitar a pesquisa da pergunta em questão.

Outra ferramenta disponilizada são as cartas: utilizando um baralho tradicional com as cartas Ás, 2, 3 e Rei, o competidor pode eliminar uma, duas, três ou nenhuma alternativa, respectivamente, da questão em si. Tudo isso por meio da sorte.

Ainda existe a opção de consultar três estudantes da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, presentes na plateia e convidados pelo programa para auxiliar do jogo. E por último, utilizando o pulo, o jogador pode recusar-se a responder à pergunta e passar para a próxima por três vezes.

Confira chamada da nova temporada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Silvio Santos (@pgmsilviosantos)

Patrícia Abravanel é exaltada em bastidores do retorno do ‘Show do Milhão’

Poucas semanas após a morte de Silvio Santos, Patrícia Abravanel voltou às telinhas para assumir o comando do ‘Show do Milhão’, programa que foi apresentado por seu pai durante muitos anos no SBT. Após as gravações, a apresentadora foi exaltada pelos colegas de elenco pelo seu desempenho e recebeu muitos elogios nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Patrícia compartilhou publicações feitas por colegas da emissora e agradeceu o apoio recebido nos bastidores da 'nova' atração. Inclusive, a apresentadora foi elogiada pelos diretores da atração, Jefferson Candido e Fabiano Wicher, que fizeram postagens para parabenizar a herdeira de Silvio Santos.

“Que orgulho sério!!! O maior programa de perguntas e respostas do Brasil está de volta!!! Muito orgulho de você Patrícia Abravanel, que está impecável no comando do NOVO SHOW do MILHÃO do Programa Silvio Santos. O programa está LINDO!!! Você vai conferir neste domingo, às 19h, no SBT!!!”, Jefferson escreveu em sua publicação. Confira o registro.