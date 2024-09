Patrícia Abravanel é exaltada em bastidores do retorno do ‘Show do Milhão’: “Orgulho”

Assumindo o lugar de Silvio Santos, Patrícia Abravanel é elogiada por diretores após gravações do ‘Show do Milhão’ no SBT

Poucas semanas após a morte de Silvio Santos, Patrícia Abravanel voltou às telinhas para assumir o comando do ‘Show do Milhão’, programa que foi apresentado por seu pai durante muitos anos no SBT. Após as gravações, a apresentadora foi exaltada pelos colegas de elenco pelo seu desempenho e recebeu muitos elogios nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Patrícia compartilhou publicações feitas por colegas da emissora e agradeceu o apoio recebido nos bastidores da 'nova' atração. Inclusive, a apresentadora foi elogiada pelos diretores da atração, Jefferson Candido e Fabiano Wicher, que fizeram postagens para parabenizar a herdeira de Silvio Santos.

“Que orgulho sério!!! O maior programa de perguntas e respostas do Brasil está de volta!!! Muito orgulho de você Patrícia Abravanel, que está impecável no comando do NOVO SHOW do MILHÃO do Programa Silvio Santos. O programa está LINDO!!! Você vai conferir neste domingo, às 19h, no SBT!!!”, Jefferson escreveu em sua publicação.

Fabiano também compartilhou uma declaração especial com a apresentadora: “O melhor programa de perguntas e respostas da televisão está de volta!!! Show do Milhão com Patricia Abravanel!!! Neste domingo no Programa Silvio Santos”, escreveu o diretor. Nos comentários das duas publicações, a apresentadora comemorou: “Boraaa”, disse animada.

Vale destacar que ‘Show do Milhão’, que ficou anos fora do ar, tem previsão de retorno no próximo domingo, 8. A atração foi inicialmente apresentada por Silvio Santos e ficou no ar entre 1999 e 2003. O programa retornou à grade da emissora em 2009. Por fim, chegou a ser exibido novamente em 2021, após 12 anos, com Celso Portiolli.

Patrícia Abravanel chorou em retorno ao SBT:

Neste domingo, 1º, foi exibido no SBT o primeiro Programa Silvio Santos gravado por Patrícia Abravanel após a morte do pai, que aconteceu no último dia 17 de agosto. Na ocasião, a filha de Silvio Santos não segurou as lágrimas ao retornar para o estúdio. Ela se emocionou ao comentar sobre a partida do eterno dono do baú e falou sobre sua despedida.

“É a primeira vez que eu estou aqui que eu sei que meu pai não vai estar me assistindo através da televisão. Sei que vocês esperem que eu fale alguma coisa, mas eu ainda não sei se eu estou pronta. Ele era tão íntimo da família brasileira que acho que eu devo falar alguma coisa", começou ela, visivelmente emocionada.