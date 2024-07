Danilo Alves, jornalista da Globo, se engasga ao vivo: "Deu ruim"

Danilo Alves, apresentador do Globo Esporte na Paraíba, se engasgou enquanto finalizava o programa ao vivo desta segunda-feira, 22

Danilo Alves, apresentador do Globo Esporte na Paraíba, passou por uma situação complicada durante o programa ao vivo desta segunda-feira, 22. O jornalista acabou se engasgando quando finalizava a atração, mas conseguiu contornar a situação.

"Passar um recadinho para vocês: a partir de amanhã, o Globo Esporte vai ter uma cobertura especial das Olimpíadas…", disse ele, que não conseguiu terminar a frase. "Deixa eu tomar uma aguinha, ave Maria do céu", acrescentou ele.

Após beber a água, Danilo finalizou. "O Alex Escobar vai trazer todas as informações. Apaga a luz, deu ruim. Tchau", completou ele, enquanto deixando o estúdio tossindo.

O Instagram da TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba, compartilhou o vídeo do momento em que o apresentador se engasga e fez uma propaganda. "O Danilo Alves até engasgou com esta notícia! A partir desta terça-feira (23), o Globo Esporte vai te levar para as Olimpíadas, por isso, nossa programação do #GE da Paraíba dará espaço à cobertura de #Paris2024", diz a legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Cabo Branco (@tvcabobranco)

