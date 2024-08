O comandante Karsten Borner comentou sobre o naufrágio de um iate de luxo que transportava 22 pessoas na costa da Sicília, na Itália

Na última segunda-feira, 19, um evento natural raro atingiu a costa da Sicília, na Itália, resultando no naufrágio de um iate de luxo, que transportava 22 pessoas. Ao todo, sete pessoas morreram e quinze foram resgatadas com vida. E o Fantástico deste domingo, 25, exibiu o relato de um dos responsáveis pelo resgate dos sobreviventes em um bote salva-vidas.

Capitão de um barco que estava próximo ao iate, Karsten Borner, contou que havia uma previsão de tempestade, mas não imaginava que um tornado de tal magnitude fosse se formar. Pouco depois, encontrou a embarcação já naufragada.

“Foi então que eu vi um sinalizador vermelho; Meu timoneiro e eu fomos na direção deles de bote", contou Borner. “Conseguimos prestar os primeiros socorros ali mesmo. Eles ficaram muito gratos, mas não falaram muito sobre o que aconteceu. Estavam em choque”, completou.

O naufrágio

Para quem não acompanhou os detalhes do acidente, 12 passageiros e 10 tripulantes estavam a bordo da embarcação de luxo ancorada perto da cidade de Palermo. Contudo, um tornado raro causou o naufrágio do barco. Sobreviventes relataram que o vendaval atingiu o barco com força durante a noite.

Por esse motivo, muitas pessoas estavam dormindo quando a embarcação virou, o que pode ter dificultado os resgates. Segundo a imprensa italiana, mergulhadores encontraram o iate a quase 50 metros de profundidade e localizaram corpos dentro da embarcação.

Uma britânica que estava a bordo contou o que fez para manter a filha bebê acima da superfície do mar para salvá-la. Charlotte Golunski disse ao jornal italiano La Repubblica que ela, seu companheiro e a filha de um ano sobreviveram porque estava no convés quando o iate afundou.

Ela contou que eles foram acordados por "trovões, relâmpagos e ondas que faziam nosso barco dançar" e que parecia "o fim do mundo" antes de serem arremessados na água. "Por dois segundos, perdi minha filha no mar, e rapidamente a abracei em meio à fúria das ondas", disse ela ao jornal italiano. Ela detalhou que conseguiu manter a bebê "boiando com todas as minhas forças, com meus braços estendidos para cima para evitar que ela se afogasse”. As informações são do g1.